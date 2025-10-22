Открылась регистрация на соревнования по триатлону IRONSTAR в Минске и Завидово
6-7 июня в Минске (Республика Беларусь) состоится фестиваль спорта от организаторов IRONSTAR. В программе: женские и мужские забеги на дистанции 5 км, соревнования по триатлону на олимпийской и полужелезной дистанциях.
Стоимость слотов на полужелезный триатлон начинается от 24 000 рублей. Регистрация проходит на сайте организатора.
29-30 августа в Завидово (Тверская область) пройдут десятые юбилейные соревнования по триатлону IRONSTAR ZAVIDOVO. Участники будут соревноваться на дистанциях 1/4, 1/8, supermix (1/4 + 1/8). Также состоятся забеги на дистанции 5 км.
Регистрация проходит на сайте IRONSTAR.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: IRONSTAR
