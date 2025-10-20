В Дагестане пройдет бесплатный спортивный фестиваль. В программе: трейловые забеги, гонка с препятствиями и спортивное ориентирование

25-26 октября в природном парке «Эрпели» в Дагестане пройдет бесплатный фестиваль от организаторов «Лига Героев».

В субботу 25 октября пройдет гонка с препятствиями. В воскресенье состоятся трейловые забеги на дистанциях 5, 10, 20 км и соревнования по спортивному ориентированию.

Регистрация на гонку с препятствиями проходит на сайте организатора , на забеги – по этой ссылке .

Регистрация на соревнования по спортивному ориентированию пройдет на фестивале: 25 октября (10:00-16:00), 26 октября (10:00 -14:00).

Слышали про забеги с препятствиями «Гонка героев»? Рассказываем, что это такое и как принять участие