В Дагестане пройдет бесплатный спортивный фестиваль. В программе: трейловые забеги, гонка с препятствиями и спортивное ориентирование
25-26 октября в природном парке «Эрпели» в Дагестане пройдет бесплатный фестиваль от организаторов «Лига Героев».
В субботу 25 октября пройдет гонка с препятствиями. В воскресенье состоятся трейловые забеги на дистанциях 5, 10, 20 км и соревнования по спортивному ориентированию.
Регистрация на гонку с препятствиями проходит на сайте организатора, на забеги – по этой ссылке.
Регистрация на соревнования по спортивному ориентированию пройдет на фестивале: 25 октября (10:00-16:00), 26 октября (10:00 -14:00).
Слышали про забеги с препятствиями «Гонка героев»? Рассказываем, что это такое и как принять участие
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Heroleague
