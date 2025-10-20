0

Открылась регистрация на заплыв Aurora Swim 2026. Старт пройдет 15 августа в Ленинградской области

15 августа 2026 года в поселке Поляны в Ленинградской области пройдет десятый заплыв Aurora Swim.

Участникам доступны дистанции: 2 и 4 км. Дистанцию 4 км можно преодолеть в составе эстафетной команды.

Стоимость слота на дистанции 2 км составляет 3900 рублей, на дистанции 4 км – 4400 рублей. Слот на эстафету стоит 7600 рублей.

Регистрация проходит на сайте организатора.

