Результаты марафона «Нижний Новгород». Победители – Михаил Максимов и Елена Толстых,на 10 км – Ринас Ахмадеев и Анна Тропина
8 сентября в Нижнем Новгороде прошел марафон от команды «Лига Героев». Участники соревновались на дистанциях 42,2 км, 10 км и 5 км.
Маршрут проходил по центральным улицам города, участники бежали мимо Нижегородской ярмарки, Библиотеки им. Ленина, доходных домов, Нижегородского Кремля, а также по Канавинскому мосту и Нижневолжской набережной.
Результаты победителей и призеров:
42,2 км, мужчины
Михаил Максимов – 2:21:45
Алексей Трошкин – 2:23:00
Александр Павленин – 2:25:52
42,2 км, женщины
Елена Толстых – 2:46:33
Оксана Бурзак – 2:47:08
Вика Суханкина – 2:47:25
10 км, мужчины
Ринас Ахмадеев – 28:34
Андрей Стрижаков – 29:27
Роман Минеев – 30:02
10 км, женщины
Анна Тропина – 33:22
Лилия Мендаева – 34:20
Алла Сидорова – 34:29
5 км, мужчины
Дмитрий Махнев – 15:31
Сергей Норинский – 15:47
Артем Карасев – 15:57
5 км, женщины
Виктория Анисимова – 17:19
Мария Журавлева – 17:27
Дарья Власова – 17:39
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.
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