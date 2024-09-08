Результаты марафона «Нижний Новгород». Победители – Михаил Максимов и Елена Толстых,на 10 км – Ринас Ахмадеев и Анна Тропина

8 сентября в Нижнем Новгороде прошел марафон от команды «Лига Героев». Участники соревновались на дистанциях 42,2 км, 10 км и 5 км.

Маршрут проходил по центральным улицам города, участники бежали мимо Нижегородской ярмарки, Библиотеки им. Ленина, доходных домов, Нижегородского Кремля, а также по Канавинскому мосту и Нижневолжской набережной.

Результаты победителей и призеров:

42,2 км, мужчины

Михаил Максимов – 2:21:45 Алексей Трошкин – 2:23:00 Александр Павленин – 2:25:52

42,2 км, женщины

Елена Толстых – 2:46:33 Оксана Бурзак – 2:47:08 Вика Суханкина – 2:47:25

10 км, мужчины

Ринас Ахмадеев – 28:34 Андрей Стрижаков – 29:27 Роман Минеев – 30:02

10 км, женщины

Анна Тропина – 33:22 Лилия Мендаева – 34:20 Алла Сидорова – 34:29

5 км, мужчины

Дмитрий Махнев – 15:31 Сергей Норинский – 15:47 Артем Карасев – 15:57

5 км, женщины

Виктория Анисимова – 17:19 Мария Журавлева – 17:27 Дарья Власова – 17:39

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning .