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  • Результаты марафона «Нижний Новгород». Победители – Михаил Максимов и Елена Толстых,на 10 км – Ринас Ахмадеев и Анна Тропина
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Результаты марафона «Нижний Новгород». Победители – Михаил Максимов и Елена Толстых,на 10 км – Ринас Ахмадеев и Анна Тропина

8 сентября в Нижнем Новгороде прошел марафон от команды «Лига Героев». Участники соревновались на дистанциях 42,2 км, 10 км и 5 км. 

Маршрут проходил по центральным улицам города, участники бежали мимо Нижегородской ярмарки, Библиотеки им. Ленина, доходных домов, Нижегородского Кремля, а также по Канавинскому мосту и Нижневолжской набережной. 

Результаты победителей и призеров:

42,2 км, мужчины

  1. Михаил Максимов – 2:21:45

  2. Алексей Трошкин – 2:23:00

  3. Александр Павленин – 2:25:52

42,2 км, женщины

  1. Елена Толстых – 2:46:33

  2. Оксана Бурзак – 2:47:08

  3. Вика Суханкина – 2:47:25

10 км, мужчины

  1. Ринас Ахмадеев – 28:34

  2. Андрей Стрижаков – 29:27

  3. Роман Минеев – 30:02

10 км, женщины

  1. Анна Тропина – 33:22

  2. Лилия Мендаева – 34:20

  3. Алла Сидорова – 34:29

5 км, мужчины

  1. Дмитрий Махнев – 15:31

  2. Сергей Норинский – 15:47

  3. Артем Карасев – 15:57

5 км, женщины

  1. Виктория Анисимова – 17:19

  2. Мария Журавлева – 17:27

  3. Дарья Власова – 17:39

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
любительский спорт
Бег
Марафон
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