Результаты «Арена Марафон» 2024. Победители – Валерий Лукин и Мария Резниченко, на 21,1 км – Ахмадеев и Викулова
29 октября в Санкт-Петербурге прошел забег «Арена Марафон» на дистанциях 5 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км.
Участники стартовали у «Газпром Арены» и бежали по парку 300-летия и Крестовскому острову по Яхтенному мосту с видом на залив и «Лахта Центр». Финиш всех дистанций прошел под светом софитов внутри КСК «Арена» (бывший комплекс «Сибур Арена»).
Ринас Ахмадеев стал первым на дистанции полумарафона (с рекордом соревнований), а позже стартовал на 10 км и занял второе место, уступив атлету Роману Троценко (призер Кубка России, МС, призер ЧР на дистанции 1500 м).
Результаты победителей и призеров:
42,2 км, мужчины
Валерий Лукин – 2:18:50
Иван Моторин – 2:23:37
Игорь Андреев – 2:28
42,2 км, женщины
Мария Резниченко – 2:37:10
Юлия Рыжанкова – 2:51:53
Елена Никитина – 3:10:26
21,1 км, мужчины
Ринас Ахмадеев – 1:03:17
Александр Ольков – 1:04:31
Ярослав Бякин – 1:04:39
21,1 км, женщины
Анна Викулова – 1:11:27
Дина Александрова – 1:13:25
Евгения Тауберт – 1:15:06
10 км, мужчины
Роман Троценко – 29:54
Ринас Ахмадеев – 30:03
Александр Куверин – 31:02
10 км, женщины
Елена Седова – 34:12
Ульяна Андреева – 35:07
Софья Каменева – 35:11
5 км, мужчины
Ярослав Бякин – 14:51
Николай Ляликов – 14:58
Артур Бурцев – 15:05
5 км, женщины
Валерия Гавриловец – 17:06
Ольга Ницина – 17:16
Елизавета Погудо – 17:33
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning.
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