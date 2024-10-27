Результаты «Арена Марафон» 2024. Победители – Валерий Лукин и Мария Резниченко, на 21,1 км – Ахмадеев и Викулова

29 октября в Санкт-Петербурге прошел забег «Арена Марафон» на дистанциях 5 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км.

Участники стартовали у «Газпром Арены» и бежали по парку 300-летия и Крестовскому острову по Яхтенному мосту с видом на залив и «Лахта Центр». Финиш всех дистанций прошел под светом софитов внутри КСК «Арена» (бывший комплекс «Сибур Арена»).

Ринас Ахмадеев стал первым на дистанции полумарафона (с рекордом соревнований), а позже стартовал на 10 км и занял второе место, уступив атлету Роману Троценко (призер Кубка России, МС, призер ЧР на дистанции 1500 м).

Результаты победителей и призеров:

42,2 км, мужчины

Валерий Лукин – 2:18:50 Иван Моторин – 2:23:37 Игорь Андреев – 2:28

42,2 км, женщины

21,1 км, мужчины

Ринас Ахмадеев – 1:03:17 Александр Ольков – 1:04:31 Ярослав Бякин – 1:04:39

21,1 км, женщины

10 км, мужчины

Роман Троценко – 29:54 Ринас Ахмадеев – 30:03 Александр Куверин – 31:02

10 км, женщины

5 км, мужчины

5 км, женщины

Валерия Гавриловец – 17:06 Ольга Ницина – 17:16 Елизавета Погудо – 17:33

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning .