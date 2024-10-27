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Результаты «Арена Марафон» 2024. Победители – Валерий Лукин и Мария Резниченко, на 21,1 км – Ахмадеев и Викулова

29 октября в Санкт-Петербурге прошел забег «Арена Марафон» на дистанциях 5 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км.

Участники стартовали у «Газпром Арены» и бежали по парку 300-летия и Крестовскому острову по Яхтенному мосту с видом на залив и «Лахта Центр». Финиш всех дистанций прошел под светом софитов внутри КСК «Арена» (бывший комплекс «Сибур Арена»). 

Ринас Ахмадеев стал первым на дистанции полумарафона (с рекордом соревнований), а позже стартовал на 10 км и занял второе место, уступив атлету Роману Троценко (призер Кубка России, МС, призер ЧР на дистанции 1500 м).

Результаты победителей и призеров:

42,2 км, мужчины

  1. Валерий Лукин – 2:18:50

  2. Иван Моторин – 2:23:37

  3. Игорь Андреев – 2:28

42,2 км, женщины

  1. Мария Резниченко – 2:37:10

  2. Юлия Рыжанкова – 2:51:53

  3. Елена Никитина – 3:10:26

21,1 км, мужчины

  1. Ринас Ахмадеев – 1:03:17

  2. Александр Ольков – 1:04:31

  3. Ярослав Бякин – 1:04:39

21,1 км, женщины

  1. Анна Викулова – 1:11:27

  2. Дина Александрова – 1:13:25

  3. Евгения Тауберт – 1:15:06

10 км, мужчины

  1. Роман Троценко – 29:54

  2. Ринас Ахмадеев – 30:03

  3. Александр Куверин – 31:02

10 км, женщины

  1. Елена Седова – 34:12

  2. Ульяна Андреева – 35:07

  3. Софья Каменева – 35:11

5 км, мужчины

  1. Ярослав Бякин – 14:51

  2. Николай Ляликов – 14:58

  3. Артур Бурцев – 15:05

5 км, женщины

  1. Валерия Гавриловец – 17:06

  2. Ольга Ницина – 17:16

  3. Елизавета Погудо – 17:33

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: RussiaRunning
Полумарафон
Ринас Ахмадеев
любительский спорт
Елена Седова
Бег
Роман Троценко
Марафон
Забег
Календарь стартов
Николай Ляликов
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Дина Александрова
Елизавета Погудо
Мария Резниченко
Анна Викулова
Ульяна Андреева
Юлия Рыжанкова
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