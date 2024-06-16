Результаты соревнований соревнований по экидену, прошедших в Санкт-Петербурге 16 июня. Команда ЦСКА 2 установила новый рекорд трассы – 2:07:43

16 июня в Санкт-Петербурге прошли соревнования по экидену (беговая командная эстафета). Команды из 6 человек соревновались на марафонской дистанции, которая была разделена на 6 этапов: 5 км, 10 км, 5 км, 10 км, 5 км, 7,195 км. Каждый из атлетов преодолевал один этап. Принять участие можно было в женской, мужской, смешанной команде.

Стартово-финишный городок был расположен на Исаакиевской площади. Участники бежали по Дворцовому и Благовещенскому мосту, по набережным, по центральным проспектам и улицам мимо достопримечательностей Санкт-Петербурга.

Команда ЦСКА 2 пробежала эстафетный забег за 2:07:43 и установила новый рекорд трассы (прошлогодний рекорд – 2:13:30).

Результаты победителей и призеров:

Мужские команды

Женские команды

Смешанные команды

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning. Трансляция старта доступна в социальной сети ВКонтакте или на Youtube.

Экиден проходит в Санкт-Петербурге с 2023 года. Всего в этом году в соревнованиях по экидену приняли участие более 300 команд, в том числе: команда губернатора Санкт-Петербурга, команда «Гонка Легкова» (Александр Легков, Савелий Коростелев, Антон Бабиков, Юрий Мартыненко, Владимир Сафронов, Александр Логинов) с результатом 2:18.