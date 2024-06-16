Результаты соревнований соревнований по экидену, прошедших в Санкт-Петербурге 16 июня. Команда ЦСКА 2 установила новый рекорд трассы – 2:07:43
16 июня в Санкт-Петербурге прошли соревнования по экидену (беговая командная эстафета). Команды из 6 человек соревновались на марафонской дистанции, которая была разделена на 6 этапов: 5 км, 10 км, 5 км, 10 км, 5 км, 7,195 км. Каждый из атлетов преодолевал один этап. Принять участие можно было в женской, мужской, смешанной команде.
Стартово-финишный городок был расположен на Исаакиевской площади. Участники бежали по Дворцовому и Благовещенскому мосту, по набережным, по центральным проспектам и улицам мимо достопримечательностей Санкт-Петербурга.
Команда ЦСКА 2 пробежала эстафетный забег за 2:07:43 и установила новый рекорд трассы (прошлогодний рекорд – 2:13:30).
Результаты победителей и призеров:
Мужские команды
- ЦСКА 2 (Александр Куверин, Кирилл Тришканов, Михаил Киргизов, Денис Чертыков, Андрей Анисимов, Алексей Гущин) – 2:07:43
- Беговой монастырь (Александр Доморников, Иван Панферов, Илларион Худеев, Дмитрий Неделин, Сергей Петров, Алексей Филиппов) – 2:08:59
- PUSHKINRUN (Владимир Лешонков, Артур Бурцев, Николай Ляликов, Егор Лимонов, Валентин Смирнов, Александр Павленин) – 2:09:09
Женские команды
- Бегущие Лисы 1 (Елена Сергеева, Дарья Степанова, Наталья Хохлова, Ульяна Андреева, Светлана Симакова, Александра Вдовина) – 2:30:29
- СОКОЛИЦЫ (Вера Стаценко, Марина Беленова, Елена Калашникова, Алиса Шилина, Анжелика Шевченко, Ольга Воробьева) – 2:34:00
- Аделаида (Анастасия Шаронова, Марина Мельник, Юлия Илющенко, Анна Лахнова, Варвара Куневич, Диана Романико) – 2:39:29
Смешанные команды
- ЦСКА (Луиза Дмитриева, Александр Ольков, Елена Седова, Руслан Хорошилов, Роман Троценко, Илья Пунич) – 2:16:32
- Trunnergang Mix (Валерия Зубкова, Александр Сторожев, Екатерина Воротыляк, Дмитрий Кудряшов, Сергей Алешкин, Евгений Васильев) – 2:23:21
- Ароса (Виктор Цветков, Александр Бабыкин, Павел Бородин, Андрей Янович, Анна Бойнова, Юлия Конякина) – 2:24:26
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning. Трансляция старта доступна в социальной сети ВКонтакте или на Youtube.
Экиден проходит в Санкт-Петербурге с 2023 года. Всего в этом году в соревнованиях по экидену приняли участие более 300 команд, в том числе: команда губернатора Санкт-Петербурга, команда «Гонка Легкова» (Александр Легков, Савелий Коростелев, Антон Бабиков, Юрий Мартыненко, Владимир Сафронов, Александр Логинов) с результатом 2:18.