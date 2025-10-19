0

Более 2000 атлетов приняли участие в забеге «Магнит Город 231»

19 октября в Краснодаре прошел забег «Магнит Город 231». Участникам были доступны две дистанции: 3 и 10 км. Дистанцию 10 км можно было преодолеть также и в составе эстафетной команды (2 участника бежали по 5 км).

Результаты победителей и призеров:

10 км, мужчины

  1. Максим Сальников – 32:42

  2. Богдан Колосов – 33:19

  3. Олег Быков – 33:22

10 км, женщины

  1. Марта Щербакова – 38:53

  2. Анна Гарбар – 39:11

  3. Елена Сухоносова – 39:48

3 км, мужчины

  1. Иван Ходжаев – 9:19

  2. Семен Нишанов – 9:46

  3. Роман Бызов – 10:08

3 км, женщины

  1. Александра Кочергина – 11:16

  2. Лилия Ночевная – 12:13

  3. Анастасия Бызова – 12:56

Эстафета, 2x5 км 

  1. Веселые студенты (И. Никонов, М. Симонов) – 32:52

  2. Мастера спорта (У. Варуха, Е. Дога) – 34:01

  3. SuperSonic (А. Гончаров, А. Кумейко) – 35:30

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: RussiaRunning
любительский спорт
