Более 2000 атлетов приняли участие в забеге «Магнит Город 231»

19 октября в Краснодаре прошел забег «Магнит Город 231». Участникам были доступны две дистанции: 3 и 10 км. Дистанцию 10 км можно было преодолеть также и в составе эстафетной команды (2 участника бежали по 5 км).

Результаты победителей и призеров:

10 км, мужчины

Максим Сальников – 32:42 Богдан Колосов – 33:19 Олег Быков – 33:22

10 км, женщины

Марта Щербакова – 38:53 Анна Гарбар – 39:11 Елена Сухоносова – 39:48

3 км, мужчины

Иван Ходжаев – 9:19 Семен Нишанов – 9:46 Роман Бызов – 10:08

3 км, женщины

Александра Кочергина – 11:16 Лилия Ночевная – 12:13 Анастасия Бызова – 12:56

Эстафета, 2x5 км

Веселые студенты (И. Никонов, М. Симонов) – 32:52 Мастера спорта (У. Варуха, Е. Дога) – 34:01 SuperSonic (А. Гончаров, А. Кумейко) – 35:30

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning .