Более 2000 атлетов приняли участие в забеге «Магнит Город 231»
19 октября в Краснодаре прошел забег «Магнит Город 231». Участникам были доступны две дистанции: 3 и 10 км. Дистанцию 10 км можно было преодолеть также и в составе эстафетной команды (2 участника бежали по 5 км).
Результаты победителей и призеров:
10 км, мужчины
Максим Сальников – 32:42
Богдан Колосов – 33:19
Олег Быков – 33:22
10 км, женщины
Марта Щербакова – 38:53
Анна Гарбар – 39:11
Елена Сухоносова – 39:48
3 км, мужчины
Иван Ходжаев – 9:19
Семен Нишанов – 9:46
Роман Бызов – 10:08
3 км, женщины
Александра Кочергина – 11:16
Лилия Ночевная – 12:13
Анастасия Бызова – 12:56
Эстафета, 2x5 км
Веселые студенты (И. Никонов, М. Симонов) – 32:52
Мастера спорта (У. Варуха, Е. Дога) – 34:01
SuperSonic (А. Гончаров, А. Кумейко) – 35:30
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.