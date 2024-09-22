Результаты Уфимского марафона 2024
22 сентября в Уфе (Республика Башкортостан) прошел марафон. Участники соревновались на следующих дистанциях: 2 км, 5 км, 10 км, 21,1 км, 42,2 км. Дистанция 10 км также была доступна для заезда на роликах («роллер-марафон») и на хэндбайках.
Маршрут дистанций проходил по центральным улицам города и мимо главных достопримечательностей: памятника Салавату Юлаеву, спортивного комплекса «Уфа-Арена», сквера Мустая Карима, Гостиного двора, площади двух фонтанов, Театрального сквер, фонтана «Семь девушек».
Результаты победителей и призеров:
42,2 км, мужчины
Виталий Дьяконов – 2:24:33
Петр Огородников – 2:27:13
Павел Патраков – 2:28:37
42,2 км, женщины
Гелла Хлыщ – 2:42:42
Надежда Лещинская – 2:48:38
Ульяна Шарикова – 2:49:31
21,1 км, мужчины
Денис Валитов – 1:05:46
Петр Швецов – 1:07:46
Владимир Дьяконов – 1:07:56
21,1 км, женщины
Александра Бородинова – 1:15:59
Альбина Гадельшина – 1:16:26
Оксана Бурзак – 1:17:08
10 км, мужчины
Дмитрий Крыслов – 30:53
Андрей Петров – 30:53
Виктор Яншаев – 31:25
10 км, женщины
Ольга Варакса – 36:22
Галина Зиятдинова – 36:58
Аделина Кладчихина – 37:15
5 км, мужчины
Григорий Андреев – 15:03
Артем Катькало – 15:55
Никита Лисовский – 15:58
5 км, женщины
Алена Самиева – 17:30
Екатерина Прокофьева – 17:34
Екатерина Кравцова – 18:27
2 км, мужчины
Александр Работницкий – 8:18
Гафур Вахитов – 9:03
Елисей Косолапов – 9:23
2 км, женщины
Александра Шляпникова – 9:49
Елизавета Косолапова – 10:06
Карина Бикметова – 10:09
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.
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