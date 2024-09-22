  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

Результаты Уфимского марафона 2024

22 сентября в Уфе (Республика Башкортостан) прошел марафон. Участники соревновались на следующих дистанциях: 2 км, 5 км, 10 км, 21,1 км, 42,2 км. Дистанция 10 км также была доступна для заезда на роликах («роллер-марафон») и на хэндбайках.

Маршрут дистанций проходил по центральным улицам города и мимо главных достопримечательностей: памятника Салавату Юлаеву, спортивного комплекса «Уфа-Арена», сквера Мустая Карима, Гостиного двора, площади двух фонтанов, Театрального сквер, фонтана «Семь девушек».

Результаты победителей и призеров:

42,2 км, мужчины

  1. Виталий Дьяконов – 2:24:33

  2. Петр Огородников – 2:27:13

  3. Павел Патраков – 2:28:37

42,2 км, женщины

  1. Гелла Хлыщ – 2:42:42

  2. Надежда Лещинская – 2:48:38

  3. Ульяна Шарикова – 2:49:31

21,1 км, мужчины

  1. Денис Валитов – 1:05:46

  2. Петр Швецов – 1:07:46

  3. Владимир Дьяконов – 1:07:56

21,1 км, женщины

  1. Александра Бородинова – 1:15:59

  2. Альбина Гадельшина – 1:16:26

  3. Оксана Бурзак – 1:17:08

10 км, мужчины

  1. Дмитрий Крыслов – 30:53

  2. Андрей Петров – 30:53

  3. Виктор Яншаев – 31:25

10 км, женщины

  1. Ольга Варакса – 36:22

  2. Галина Зиятдинова – 36:58

  3. Аделина Кладчихина – 37:15

5 км, мужчины

  1. Григорий Андреев – 15:03

  2. Артем Катькало – 15:55

  3. Никита Лисовский – 15:58

5 км, женщины

  1. Алена Самиева – 17:30

  2. Екатерина Прокофьева – 17:34

  3. Екатерина Кравцова – 18:27

2 км, мужчины

  1. Александр Работницкий – 8:18

  2. Гафур Вахитов – 9:03

  3. Елисей Косолапов – 9:23

2 км, женщины

  1. Александра Шляпникова – 9:49

  2. Елизавета Косолапова – 10:06

  3. Карина Бикметова – 10:09

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: RussiaRunning
Полумарафон
Григорий Андреев
любительский спорт
Бег
Марафон
Забег
Календарь стартов
Альбина Гадельшина
Петр Швецов
Рекомендуем
Здоровье в Telegram
Материалы по теме
Результаты Стерлитамакского полумарафона «Росхим забег» 2024. Победители – Алексей Попов и Александра Морозова, на 10 км – Евгений Кунц и Светлана Аплачкина
15 сентября, 19:22
Результаты Пермского марафона 2024. Победители – Алексей Реунков и Татьяна Арясова
8 сентября, 09:06
Результаты Тобольского марафона 2024. Победители – Алексей Патраков и Анастасия Деркач
25 августа, 15:27
Уфимский марафон 2024: бег по историческому центру и финиш на стадионе. Рассказывают участники
4 июля, 15:05
Результаты Казанского марафона 2024. Алексей Реунков и Луиза Дмитриева – в победителях
12 мая, 10:16
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Результаты Казанского национального полумарафона 2024. Победители полумарафона – Александр Ольков и Анна Викулова. Ядгаров – второе место
сегодня, 09:28
Результаты полумарафона «Северная столица». Победители полумарафона – Неделин и Седова, 10 км – Ахмадеев и Аплачкина
сегодня, 09:14
Результаты пробега «Пушкин – Петербург». Победители на марафоне – Артур Бурцев и Александра Бородинова, на 30 км – Ахмадеев и Беленова
15 сентября, 08:25
Выиграй слот на Казанский полумарафон в нашем Telegram-канале. Забег пройдет 22 сентября, 2 победителей выберем 16 сентября
12 сентября, 16:25
Стали известны имена элитных спортсменов, которые будут соревноваться на чемпионате России по полумарафону в Ярославле
6 сентября, 14:40
Результаты полумарафона «Лужники». Победитель – Неделин, Ахмадеев – 2-й, Реунков – 3-й
118 августа, 07:24
Открылась регистрация на XV Гатчинский полумарафон. Забег пройдет 10 ноября
1 августа, 09:39
Ильдар Камалетдинов установил новый рекорд России в ультрамарафонской гонке на выбывание Backyard Ultra. Он пробежал 81 круг или 543,1 км
230 июля, 17:14
Результаты марафона «Белые ночи» 2024. Первое место – кениец Сэмми Корир, второе – Алексей Реунков
229 июня, 22:12
Стали известны имена элитных спортсменов, которые будут соревноваться на марафоне «Белые ночи». Среди них есть бегуны из Кении и Эфиопии
424 июня, 18:35
Ко всем новостям
Последние новости
Результаты ультрамарафона Kannas Ultra Trail 2024
вчера, 14:57
В Мурманской области пройдут бесплатные соревнования по скандинавской ходьбе Imandra Go 2024. Они состоятся 5 и 6 октября
20 сентября, 10:32
В Уфе пройдет туристический забег «РУТС». Старт пройдет 20 октября
20 сентября, 10:00
В Москве пройдет благотворительный забег «Спорт во благо» в поддержку людей с синдромом Дауна. Старт состоится 28 сентября
19 сентября, 07:10
В Суздале пройдет полумарафон «Жемчужина Золотого кольца». Забег состоится 6 октября
18 сентября, 17:41
Результаты Стерлитамакского полумарафона «Росхим забег» 2024. Победители – Алексей Попов и Александра Морозова, на 10 км – Евгений Кунц и Светлана Аплачкина
15 сентября, 19:22
Результаты заплыва X-WATERS VLADIVOSTOK 2024
15 сентября, 18:43
Результаты Владимирского полумарафона «Золотые ворота» 2024. Победители – Михаил Киргизов и Елена Толстых
14 сентября, 20:01
Результаты заплыва «Swimcup Сулак 2024», прошедшего 14 сентября в Республике Дагестан
14 сентября, 18:29
Результаты трейлового забега «Болотный RLTrail 2024»
114 сентября, 12:12