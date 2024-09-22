Результаты Уфимского марафона 2024

22 сентября в Уфе (Республика Башкортостан) прошел марафон. Участники соревновались на следующих дистанциях: 2 км, 5 км, 10 км, 21,1 км, 42,2 км. Дистанция 10 км также была доступна для заезда на роликах («роллер-марафон») и на хэндбайках.

Маршрут дистанций проходил по центральным улицам города и мимо главных достопримечательностей: памятника Салавату Юлаеву, спортивного комплекса «Уфа-Арена», сквера Мустая Карима, Гостиного двора, площади двух фонтанов, Театрального сквер, фонтана «Семь девушек».

Результаты победителей и призеров:

42,2 км, мужчины

Виталий Дьяконов – 2:24:33 Петр Огородников – 2:27:13 Павел Патраков – 2:28:37

42,2 км, женщины

Гелла Хлыщ – 2:42:42 Надежда Лещинская – 2:48:38 Ульяна Шарикова – 2:49:31

21,1 км, мужчины

Денис Валитов – 1:05:46 Петр Швецов – 1:07:46 Владимир Дьяконов – 1:07:56

21,1 км, женщины

Александра Бородинова – 1:15:59 Альбина Гадельшина – 1:16:26 Оксана Бурзак – 1:17:08

10 км, мужчины

Дмитрий Крыслов – 30:53 Андрей Петров – 30:53 Виктор Яншаев – 31:25

10 км, женщины

Ольга Варакса – 36:22 Галина Зиятдинова – 36:58 Аделина Кладчихина – 37:15

5 км, мужчины

Григорий Андреев – 15:03 Артем Катькало – 15:55 Никита Лисовский – 15:58

5 км, женщины

Алена Самиева – 17:30 Екатерина Прокофьева – 17:34 Екатерина Кравцова – 18:27

2 км, мужчины

Александр Работницкий – 8:18 Гафур Вахитов – 9:03 Елисей Косолапов – 9:23

2 км, женщины

Александра Шляпникова – 9:49 Елизавета Косолапова – 10:06 Карина Бикметова – 10:09

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning .