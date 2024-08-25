Результаты Тобольского марафона 2024. Победители – Алексей Патраков и Анастасия Деркач

25 августа в Тобольске (Тюменская область) прошел марафон. Помимо основной дистанции 42,2 км, участники также соревновались на дистанциях 21,1 км, 10 км, 5 км и 1 км.

Результаты победителей и призеров:

42,2 км, мужчины

Алексей Патраков – 2:27:14 Павел Патраков – 2:27:14 Александр Скворцов – 2:28:17

42,2 км, женщины

Анастасия Деркач – 2:42:59 Екатерина Петренко – 2:50:05 Анна Тангова – 2:52:46

21,1 км, мужчины

Евгений Чуфаров – 1:09:07 Андрей Миняков – 1:09:34 Андрей Ольхов – 1:10:46

21,1 км, женщины

Карина Батина – 1:16:40 Валентина Гамировна – 1:19:16 Ксения Шабалина – 1:21:05

10 км, мужчины

Андрей Брызгалов – 31:34 Алексей Краснов – 32:06 Илья Гоголев – 32:42

10 км, женщины

Виктория Сосегова – 36:40 Нигина Тухтаева – 36:56 Мария Лобанова – 37:44

5 км, мужчины

Александр Емельянов – 17:21 Александр Рушаков – 17:38 Алексей Лебедев – 17:50

5 км, женщины

Варвара Ушакова – 19:15 Алина Симанова – 21:39 Анна Модестова – 21:46

1 км, мужчины

Артем Цыкарев – 3:22 Егор Черемнов – 3:35 Михаил Юнко – 3:37

1 км, женщины

Анастасия Кретова – 3:35 Елизавета Репкина – 4:20 Ева Трубина – 4:21

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.