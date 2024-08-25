Результаты Тобольского марафона 2024. Победители – Алексей Патраков и Анастасия Деркач

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25 августа в Тобольске (Тюменская область) прошел марафон. Помимо основной дистанции 42,2 км, участники также соревновались на дистанциях 21,1 км, 10 км, 5 км и 1 км.

Результаты победителей и призеров:

42,2 км, мужчины

  1. Алексей Патраков – 2:27:14
  2. Павел Патраков – 2:27:14
  3. Александр Скворцов – 2:28:17

42,2 км, женщины

  1. Анастасия Деркач – 2:42:59
  2. Екатерина Петренко – 2:50:05
  3. Анна Тангова – 2:52:46

21,1 км, мужчины

  1. Евгений Чуфаров – 1:09:07
  2. Андрей Миняков – 1:09:34
  3. Андрей Ольхов – 1:10:46

21,1 км, женщины

  1. Карина Батина – 1:16:40
  2. Валентина Гамировна – 1:19:16
  3. Ксения Шабалина – 1:21:05

10 км, мужчины

  1. Андрей Брызгалов – 31:34
  2. Алексей Краснов – 32:06
  3. Илья Гоголев – 32:42

10 км, женщины

  1. Виктория Сосегова – 36:40
  2. Нигина Тухтаева – 36:56
  3. Мария Лобанова – 37:44

5 км, мужчины

  1. Александр Емельянов – 17:21
  2. Александр Рушаков – 17:38
  3. Алексей Лебедев – 17:50

5 км, женщины

  1. Варвара Ушакова – 19:15
  2. Алина Симанова – 21:39
  3. Анна Модестова – 21:46

1 км, мужчины

  1. Артем Цыкарев – 3:22
  2. Егор Черемнов – 3:35
  3. Михаил Юнко – 3:37

1 км, женщины

  1. Анастасия Кретова – 3:35
  2. Елизавета Репкина – 4:20
  3. Ева Трубина – 4:21

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.

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