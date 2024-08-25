Результаты Тобольского марафона 2024. Победители – Алексей Патраков и Анастасия Деркач
25 августа в Тобольске (Тюменская область) прошел марафон. Помимо основной дистанции 42,2 км, участники также соревновались на дистанциях 21,1 км, 10 км, 5 км и 1 км.
Результаты победителей и призеров:
42,2 км, мужчины
- Алексей Патраков – 2:27:14
- Павел Патраков – 2:27:14
- Александр Скворцов – 2:28:17
42,2 км, женщины
- Анастасия Деркач – 2:42:59
- Екатерина Петренко – 2:50:05
- Анна Тангова – 2:52:46
21,1 км, мужчины
- Евгений Чуфаров – 1:09:07
- Андрей Миняков – 1:09:34
- Андрей Ольхов – 1:10:46
21,1 км, женщины
- Карина Батина – 1:16:40
- Валентина Гамировна – 1:19:16
- Ксения Шабалина – 1:21:05
10 км, мужчины
- Андрей Брызгалов – 31:34
- Алексей Краснов – 32:06
- Илья Гоголев – 32:42
10 км, женщины
- Виктория Сосегова – 36:40
- Нигина Тухтаева – 36:56
- Мария Лобанова – 37:44
5 км, мужчины
- Александр Емельянов – 17:21
- Александр Рушаков – 17:38
- Алексей Лебедев – 17:50
5 км, женщины
- Варвара Ушакова – 19:15
- Алина Симанова – 21:39
- Анна Модестова – 21:46
1 км, мужчины
- Артем Цыкарев – 3:22
- Егор Черемнов – 3:35
- Михаил Юнко – 3:37
1 км, женщины
- Анастасия Кретова – 3:35
- Елизавета Репкина – 4:20
- Ева Трубина – 4:21
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.