0

Ультрамарафон Onego Ice Ultra перенесен на неделю раньше. Старт пройдет 1 марта

28 февраля-1 марта на курорте «Ялгора» в Петрозаводске (Республика Карелия) пройдет ультрамарафон Onego Ice Ultra. Участникам доступны следующие дистанции: 105 км, 54 км, 28 км, 10 км, 5 км, 1 км (детский забег).

Организаторы сообщили о переносе старта на неделю. Изначально забег должен был пройти 7-8 марта.

Участники ультрамарафонской дистанции 105 км будут бежать через остров Суйсаари по льду Онежского озера до маяка Березовец, далее – через залив Большое Онего до входа в Кижские шхеры, потом – до острова Кижи и обратно тем же путем. 

Стоимость слота на дистанции 105 км составляет 14 500 рублей, на дистанции 54 км – 10 000 рублей, на дистанции 28 км – 7500 рублей, на дистанции 10 км – 5250 рублей, на дистанции 5 км – 4000 рублей.

Регистрация проходит на сайте O-time.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: OnegoIceUltra
любительский спорт
