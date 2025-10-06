0

Открылась регистрация на Деминский лыжный марафон и гонку «Шижма»

С 28 февраля по 1 марта 2026 года в Рыбинске (Ярославская область) пройдет Деминский лыжный марафон. 

В пятницу 27 февраля пройдут гонки свободным стилем на дистанции 30, 10, 5 км, в субботу 28 февраля – на дистанции 50 км, а 1 марта – полумарафон на дистанции 30 км классическим стилем. Регистрация проходит на сайте организатора.

21-22 марта в Кировской области пройдут лыжные гонки «Шижма» на дистанциях 50, 25 км, а также 30 км классикой

Деминский лыжный марафон: все самое важное о главном зимнем старте страны

