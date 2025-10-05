0

Георгий Смокотин и Екатерина Евграфова выиграли Осенний Павловский забег

5 октября в Павловске (Санкт-Петербург) прошел Осенний Павловский забег от организаторов PushkinRun. Участники соревновались на дистанциях 3, 10 и 21,1 км.

Трасса была проложена в Павловском парке – государственном музее-заповеднике, созданном в конце XVIII века.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

  1. Георгий Смокотин – 1:08:35

  2. Дмитрий Масловский – 1:11:22

  3. Владимир Репин – 1:16:51

21,1 км, женщины

  1. Екатерина Евграфова – 1:27:32

  2. Рената Маулитова – 1:32:41

  3. Альяна Македонская – 1:32:43

10 км, мужчины

  1. Артур Бурцев – 32:25

  2. Артем Кичапин – 32:47

  3. Борис Захаров – 32:52

10 км, женщины

  1. Светлана Праздникова – 41:06

  2. Анастасия Софьина – 42:10

  3. Виктория Усова – 42:13

3 км, мужчины

  1. Денис Федорова – 9:50

  2. Михаил Селин – 9:56

  3. Артем Кучуашвили – 10:00

3 км, женщины

  1. Маргарита Дутчак – 11:10

  2. Алиса Кубышкина – 11:12

  3. Екатерина Резник – 11:30

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: RussiaRunning
