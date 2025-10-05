Георгий Смокотин и Екатерина Евграфова выиграли Осенний Павловский забег

5 октября в Павловске (Санкт-Петербург) прошел Осенний Павловский забег от организаторов PushkinRun. Участники соревновались на дистанциях 3, 10 и 21,1 км.

Трасса была проложена в Павловском парке – государственном музее-заповеднике, созданном в конце XVIII века.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

Георгий Смокотин – 1:08:35 Дмитрий Масловский – 1:11:22 Владимир Репин – 1:16:51

21,1 км, женщины

Екатерина Евграфова – 1:27:32 Рената Маулитова – 1:32:41 Альяна Македонская – 1:32:43

10 км, мужчины

Артур Бурцев – 32:25 Артем Кичапин – 32:47 Борис Захаров – 32:52

10 км, женщины

Светлана Праздникова – 41:06 Анастасия Софьина – 42:10 Виктория Усова – 42:13

3 км, мужчины

Денис Федорова – 9:50 Михаил Селин – 9:56 Артем Кучуашвили – 10:00

3 км, женщины

Маргарита Дутчак – 11:10 Алиса Кубышкина – 11:12 Екатерина Резник – 11:30

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning .