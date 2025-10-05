Георгий Смокотин и Екатерина Евграфова выиграли Осенний Павловский забег
5 октября в Павловске (Санкт-Петербург) прошел Осенний Павловский забег от организаторов PushkinRun. Участники соревновались на дистанциях 3, 10 и 21,1 км.
Трасса была проложена в Павловском парке – государственном музее-заповеднике, созданном в конце XVIII века.
Результаты победителей и призеров:
21,1 км, мужчины
Георгий Смокотин – 1:08:35
Дмитрий Масловский – 1:11:22
Владимир Репин – 1:16:51
21,1 км, женщины
Екатерина Евграфова – 1:27:32
Рената Маулитова – 1:32:41
Альяна Македонская – 1:32:43
10 км, мужчины
Артур Бурцев – 32:25
Артем Кичапин – 32:47
Борис Захаров – 32:52
10 км, женщины
Светлана Праздникова – 41:06
Анастасия Софьина – 42:10
Виктория Усова – 42:13
3 км, мужчины
Денис Федорова – 9:50
Михаил Селин – 9:56
Артем Кучуашвили – 10:00
3 км, женщины
Маргарита Дутчак – 11:10
Алиса Кубышкина – 11:12
Екатерина Резник – 11:30
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.