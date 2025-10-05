Около 1000 атлетов приняли участие в кроссе «Лисья гора»
5 октября в парке «Битцевский лес» прошел кросс «Лисья гора». Участники соревновались по кольцевой трассе на дистанциях от 2 до 8 км (в зависимости от возраста и пола). Также состоялась эстафета 4х1 км.
2 км, женщины, 18-19 лет
Полина Белова – 8:20
Мария Овсянникова – 8:39
Мария Колпакова – 9:02
4 км, мужчины, 18-19 лет
Дмитрий Белоусов – 13:10
Арсений Емельянов – 13:53
Максим Конечных – 14:46
4 км, женщины, 35+
Юлия Конякина – 14:43
Екатерина Скрипникова – 15:15
Клара Коротких – 17:00
6 км, мужчины, 35+
Сергей Конякин – 20:23
Дмитрий Билитенко – 21:38
Егор Белоусов – 21:44
6 км, женщины, 20-34
Анна Лахнова – 21:42
Екатерина Шабунина – 23:26
Елизавета Макаренко – 23:48
8 км, мужчины, 20-34
Андрей Студенников – 27:00
Владимир Шаприцкий – 27:13
Павел Афанасьев – 27:32
Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора.