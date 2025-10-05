Около 1000 атлетов приняли участие в кроссе «Лисья гора»

5 октября в парке «Битцевский лес» прошел кросс «Лисья гора». Участники соревновались по кольцевой трассе на дистанциях от 2 до 8 км (в зависимости от возраста и пола). Также состоялась эстафета 4х1 км.

2 км, женщины, 18-19 лет

Полина Белова – 8:20 Мария Овсянникова – 8:39 Мария Колпакова – 9:02

4 км, мужчины, 18-19 лет

Дмитрий Белоусов – 13:10 Арсений Емельянов – 13:53 Максим Конечных – 14:46

4 км, женщины, 35+

Юлия Конякина – 14:43 Екатерина Скрипникова – 15:15 Клара Коротких – 17:00

6 км, мужчины, 35+

Сергей Конякин – 20:23 Дмитрий Билитенко – 21:38 Егор Белоусов – 21:44

6 км, женщины, 20-34

Анна Лахнова – 21:42 Екатерина Шабунина – 23:26 Елизавета Макаренко – 23:48

8 км, мужчины, 20-34

Андрей Студенников – 27:00 Владимир Шаприцкий – 27:13 Павел Афанасьев – 27:32

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора .