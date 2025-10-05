0

Около 1000 атлетов приняли участие в кроссе «Лисья гора»

5 октября в парке «Битцевский лес» прошел кросс «Лисья гора». Участники соревновались по кольцевой трассе на дистанциях от 2 до 8 км (в зависимости от возраста и пола). Также состоялась эстафета 4х1 км.

2 км, женщины, 18-19 лет

  1. Полина Белова – 8:20

  2. Мария Овсянникова – 8:39

  3. Мария Колпакова – 9:02

4 км, мужчины, 18-19 лет

  1. Дмитрий Белоусов – 13:10

  2. Арсений Емельянов – 13:53

  3. Максим Конечных – 14:46

4 км, женщины, 35+

  1. Юлия Конякина – 14:43

  2. Екатерина Скрипникова – 15:15

  3. Клара Коротких – 17:00

6 км, мужчины, 35+

  1. Сергей Конякин – 20:23

  2. Дмитрий Билитенко – 21:38

  3. Егор Белоусов – 21:44

6 км, женщины, 20-34 

  1. Анна Лахнова – 21:42

  2. Екатерина Шабунина – 23:26

  3. Елизавета Макаренко – 23:48

8 км, мужчины, 20-34 

  1. Андрей Студенников – 27:00

  2. Владимир Шаприцкий – 27:13

  3. Павел Афанасьев – 27:32

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Беговое сообщество
Трейлраннинг
Бег
Юлия Конякина
Сергей Конякин
Календарь стартов
любительский спорт
Забег
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Здоровье в Telegram
Материалы по теме
Открылась регистрация на «Крылатский трейл». Забег пройдет 26 октября
30 сентября, 14:50
Главные новости
Владимир Никитин пробежал полумарафон быстрее часа в Казани. Это новый рекорд России
8сегодня, 06:07
Открылась регистрация на Казанский марафон. Забеги пройдут 2-3 мая
22 сентября, 14:27
В 12:00 откроется онлайн-регистрация на трейловый ультрамарафон GRUT 2026
22 сентября, 08:32
Себастьян Саве и Розмари Ванджиру стали победителями Берлинского марафона
21 сентября, 15:17
Кениец стал победителем Московского марафона. Неделин – 3-й
421 сентября, 08:19
Владимир Никитин и Светлана Аплачкина установили новые рекорды России на дистанции 10 км в рамках Московского марафона
620 сентября, 07:32
20 фактов о Московском марафоне
19 сентября, 21:10Спецпроект
Неделин, Реунков, Цибак, а также кенийские и эфиопские атлеты выступят на Московском марафоне. Среди женщин – Морозова, Александрова, Лега (Дмитриева)
515 сентября, 20:40
Сергей Шаров и Надежда Сизова стали чемпионами России в рамках Ярославского полумарафона. Первый на 10 км – Никитин
14 сентября, 09:01
Ринас Ахмадеев побил рекорд на дистанции 30 км в рамках марафона «Пушкин – Санкт-Петербург». Предыдущий результат держался 37 лет
77 сентября, 07:38
Ко всем новостям
Последние новости
Георгий Смокотин и Екатерина Евграфова выиграли Осенний Павловский забег
сегодня, 13:22
Виктор Гуржий и Наталья Леонтьева стали победителями полумарафона «Моя Столица»
сегодня, 09:30
Ринас Ахмадеев и Надежда Сизова стали победителями на дистанции 5 км в рамках полумарафона «Моя Столица»
вчера, 12:34
Спрос на онлайн-тренировки вырос на 76% по сравнению с предыдущим годом
3 октября, 12:04
6 октября откроется дополнительная регистрация на Гатчинский полумарафон
3 октября, 11:26
В Мончегорске пройдут бесплатные соревнования по северной ходьбе. Они состоятся 4-5 октября
2 октября, 07:03
Дмитрий Губерниев будет комментировать забег на дистанции 5 км в рамках полумарафона «Моя столица»
22 октября, 06:24
Шаров, Лимонов, Лейман, Аплачкина выйдут на старт дистанции 10 км в рамках полумарафона «Моя столица»
2 октября, 06:22
Открылась регистрация на соревнования по триатлону IRONSTAR, которые впервые пройдут в Египте с 30 января по 1 февраля
2 октября, 06:19
Открылась регистрация на юбилейный спортивный фестиваль Malidak 2026. Он пройдет 7-9 августа
1 октября, 12:16