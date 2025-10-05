Евгений Тихонин и Елена Полянская стали победителями «полужелезной» дистанции на соревнованиях по триатлону IRONSTAR SIRIUS 2025
С 3 по 5 октября на федеральной территории «Сириус» в Сочи прошел фестиваль спорта от организаторов IRONSTAR.
В пятницу 3 октября состоялись заплывы в акватории Имеретинского порта Черного моря на дистанциях одна (1,93 км) и две (3,704 км) морские мили. Также в этот день прошли мужские и женские забеги на дистанции 5 км.
4 октября прошли соревнования по триатлону на «олимпийской» дистанции (1,5 км плавание + 40 км велогонка + 10 км бег) и на дистанции 1/8, которая состоялась в два этапа. На первом этапе участники преодолевали 500 м плавания, 20 км велоэтапа и 5,3 км бега. На второй этап вышли первые 30 мужчин и женщин и соревновались на дистанции SUPERSPRINT (0,3 км плавание + 9 км велогонка + 2 км бег).
В воскресенье 5 октября участники на «полужелезной» дистанции преодолевали 1,93 км плавательного этапа, 90 км велогонки и 21 км бега.
Результаты победителей и призеров:
113 км, мужчины
Евгений Тихонин – 3:48:44
Илья Прасолов – 3:51:50
Алексей Осокин – 3:56:54
113 км, женщины
Елена Полянская – 4:29:12
Мария Шерстнева – 4:31:33
Анна Хрящева – 4:48:09
Олимпийская дистанция, мужчины
Иван Калашников – 1:54:55
Михаил Логинов – 1:56:12
Тимофей Легошин – 2:00:01
Олимпийская дистанция, женщины
Надежда Морозова – 2:15:11
Елизавета Саутиева – 2:15:57
Мария Молярова – 2:19:15
1/8, мужчины
Игорь Полянский – 1:00:03
Антон Чучко – 1:00:52
Андрей Алыпов – 1:01:10
1/8, женщины
Марина Акимова – 1:09:43
Дана Алиева – 1:09:54
Елизавета Саутиева – 1:12:03
Суперспринт, мужчины
Игорь Полянский – 36:39
Артем Михайлов – 37:08
Антон Чучко – 37:48
Суперспринт, женщины
Марина Акимова – 42:33
Елизавета Саутиева – 42:48
Эмилия Широкова – 44:15
Заплыв, 1 морская миля, мужчины
Сергей Иванов – 19:47
Павел Алферов – 19:51
Сергей Журавлев – 19:55
Заплыв, 1 морская миля, женщины
Мария Курченко – 21:43
Мария Левданская – 23:50
Ольга Дмитриева – 24:29
Заплыв, 2 морские мили, мужчины
Роман Береснев – 41:11
Альберт Маннанов – 41:15
Александр Шимин – 41:50
Заплыв, 2 морские мили, женщины
Мария Левданская – 49:10
Анастасия Шульженко – 50:24
Екатерина Львова – 52:00
Забег, 5 км, женщины
Тамила Литвинова – 16:16
Анастасия Микушева – 16:24
Ульяна Шарикова – 16:38
Забег, 5 км, мужчины
Евгений Дога – 14:09
Иван Аршинов – 14:28
Эдуард Сырцов – 14:40
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.