  • Евгений Тихонин и Елена Полянская стали победителями «полужелезной» дистанции на соревнованиях по триатлону IRONSTAR SIRIUS 2025
Евгений Тихонин и Елена Полянская стали победителями «полужелезной» дистанции на соревнованиях по триатлону IRONSTAR SIRIUS 2025

С 3 по 5 октября на федеральной территории «Сириус» в Сочи прошел фестиваль спорта от организаторов IRONSTAR. 

В пятницу 3 октября состоялись заплывы в акватории Имеретинского порта Черного моря на дистанциях одна (1,93 км) и две (3,704 км) морские мили. Также в этот день прошли мужские и женские забеги на дистанции 5 км.

4 октября прошли соревнования по триатлону на «олимпийской» дистанции (1,5 км плавание + 40 км велогонка + 10 км бег) и на дистанции 1/8, которая состоялась в два этапа. На первом этапе участники преодолевали 500 м плавания, 20 км велоэтапа и 5,3 км бега. На второй этап вышли первые 30 мужчин и женщин и соревновались на дистанции SUPERSPRINT (0,3 км плавание + 9 км велогонка + 2 км бег).

В воскресенье 5 октября участники на «полужелезной» дистанции преодолевали 1,93 км плавательного этапа, 90 км велогонки и 21 км бега.

Результаты победителей и призеров:

113 км, мужчины

  1. Евгений Тихонин – 3:48:44

  2. Илья Прасолов – 3:51:50

  3. Алексей Осокин – 3:56:54

113 км, женщины

  1. Елена Полянская – 4:29:12

  2. Мария Шерстнева – 4:31:33

  3. Анна Хрящева – 4:48:09

Олимпийская дистанция, мужчины

  1. Иван Калашников – 1:54:55

  2. Михаил Логинов – 1:56:12

  3. Тимофей Легошин – 2:00:01

Олимпийская дистанция, женщины

  1. Надежда Морозова – 2:15:11

  2. Елизавета Саутиева – 2:15:57

  3. Мария Молярова – 2:19:15

1/8, мужчины

  1. Игорь Полянский – 1:00:03

  2. Антон Чучко – 1:00:52

  3. Андрей Алыпов – 1:01:10

1/8, женщины

  1. Марина Акимова – 1:09:43

  2. Дана Алиева – 1:09:54

  3. Елизавета Саутиева – 1:12:03

Суперспринт, мужчины

  1. Игорь Полянский – 36:39

  2. Артем Михайлов – 37:08

  3. Антон Чучко – 37:48

Суперспринт, женщины

  1. Марина Акимова – 42:33

  2. Елизавета Саутиева – 42:48

  3. Эмилия Широкова – 44:15

Заплыв, 1 морская миля, мужчины

  1. Сергей Иванов – 19:47

  2. Павел Алферов – 19:51

  3. Сергей Журавлев – 19:55

Заплыв, 1 морская миля, женщины

  1. Мария Курченко – 21:43

  2. Мария Левданская – 23:50

  3. Ольга Дмитриева – 24:29

Заплыв, 2 морские мили, мужчины

  1. Роман Береснев – 41:11

  2. Альберт Маннанов – 41:15

  3. Александр Шимин – 41:50

Заплыв, 2 морские мили, женщины

  1. Мария Левданская – 49:10

  2. Анастасия Шульженко – 50:24

  3. Екатерина Львова – 52:00

Забег, 5 км, женщины

  1. Тамила Литвинова – 16:16

  2. Анастасия Микушева – 16:24

  3. Ульяна Шарикова – 16:38

Забег, 5 км, мужчины

  1. Евгений Дога – 14:09

  2. Иван Аршинов – 14:28

  3. Эдуард Сырцов – 14:40

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: RussiaRunning
плавание
любительский спорт
Ironstar Triathlon Russia
Забег
Бег
Календарь стартов
велошоссе
