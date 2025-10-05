Евгений Тихонин и Елена Полянская стали победителями «полужелезной» дистанции на соревнованиях по триатлону IRONSTAR SIRIUS 2025

С 3 по 5 октября на федеральной территории «Сириус» в Сочи прошел фестиваль спорта от организаторов IRONSTAR.

В пятницу 3 октября состоялись заплывы в акватории Имеретинского порта Черного моря на дистанциях одна (1,93 км) и две (3,704 км) морские мили. Также в этот день прошли мужские и женские забеги на дистанции 5 км.

4 октября прошли соревнования по триатлону на «олимпийской» дистанции (1,5 км плавание + 40 км велогонка + 10 км бег) и на дистанции 1/8, которая состоялась в два этапа. На первом этапе участники преодолевали 500 м плавания, 20 км велоэтапа и 5,3 км бега. На второй этап вышли первые 30 мужчин и женщин и соревновались на дистанции SUPERSPRINT (0,3 км плавание + 9 км велогонка + 2 км бег).

В воскресенье 5 октября участники на «полужелезной» дистанции преодолевали 1,93 км плавательного этапа, 90 км велогонки и 21 км бега.

Результаты победителей и призеров:

113 км, мужчины

Евгений Тихонин – 3:48:44 Илья Прасолов – 3:51:50 Алексей Осокин – 3:56:54

113 км, женщины

Елена Полянская – 4:29:12 Мария Шерстнева – 4:31:33 Анна Хрящева – 4:48:09

Олимпийская дистанция, мужчины

Иван Калашников – 1:54:55 Михаил Логинов – 1:56:12 Тимофей Легошин – 2:00:01

Олимпийская дистанция, женщины

Надежда Морозова – 2:15:11 Елизавета Саутиева – 2:15:57 Мария Молярова – 2:19:15

1/8, мужчины

Игорь Полянский – 1:00:03 Антон Чучко – 1:00:52 Андрей Алыпов – 1:01:10

1/8, женщины

Марина Акимова – 1:09:43 Дана Алиева – 1:09:54 Елизавета Саутиева – 1:12:03

Суперспринт, мужчины

Игорь Полянский – 36:39 Артем Михайлов – 37:08 Антон Чучко – 37:48

Суперспринт, женщины

Марина Акимова – 42:33 Елизавета Саутиева – 42:48 Эмилия Широкова – 44:15

Заплыв, 1 морская миля, мужчины

Сергей Иванов – 19:47 Павел Алферов – 19:51 Сергей Журавлев – 19:55

Заплыв, 1 морская миля, женщины

Мария Курченко – 21:43 Мария Левданская – 23:50 Ольга Дмитриева – 24:29

Заплыв, 2 морские мили, мужчины

Роман Береснев – 41:11 Альберт Маннанов – 41:15 Александр Шимин – 41:50

Заплыв, 2 морские мили, женщины

Мария Левданская – 49:10 Анастасия Шульженко – 50:24 Екатерина Львова – 52:00

Забег, 5 км, женщины

Тамила Литвинова – 16:16 Анастасия Микушева – 16:24 Ульяна Шарикова – 16:38

Забег, 5 км, мужчины

Евгений Дога – 14:09 Иван Аршинов – 14:28 Эдуард Сырцов – 14:40

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning .