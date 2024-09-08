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Результаты Пермского марафона 2024. Победители – Алексей Реунков и Татьяна Арясова

8 сентября в Перми прошел Пермский марафон. Помимо основной дистанции 42,2 км, участники также соревновались на дистанциях 21,1 км, 10 км, 5 км, 3 км. 

Старт и финиш проходили на площади возле академического театра «Театр-Театр», маршруты дистанций проходили по центральным улицам города: Ленина, Сибирской, Монастырской, Комсомольскому проспекту. Также на трассе встречались тяжелые затяжные подъемы.

Призовой фонд составил 3,2 млн рублей и был поделен между победителями и призерами на дистанциях 42,2 км, 21,1 км, 10 км, 5 км и 3 км.

Победителями стали Алексей Реунков (чемпион России с личным рекордом 2:09:54) и Татьяна Арясова (призерка чемпионатов России, победительница Лос-Анджелесского и Дублинского марафонов).

42,2 км, мужчины

  1. Алексей Реунков – 2:18:52

  2. Владимир Чистяков – 2:27:13

  3. Александр Шардаков – 2:35:26

42,2 км, женщины

  1. Татьяна Арясова – 2:39:37

  2. Тамара Волнина – 2:40:26

  3. Юлия Рыжанкова – 2:43:32

21,1 км, мужчины

  1. Алексей Попов – 1:06:01

  2. Андрей Янович – 1:06:56

  3. Юрий Клопцов – 1:07:04

21,1 км, женщины

  1. Елена Седова – 1:16:18

  2. Альбина Гадельшина – 1:17:58

  3. Дарья Шабунина – 1:19:04

10 км, мужчины

  1. Алексей Краснов – 32:09

  2. Андрей Латышев – 32:39

  3. Евгений Штейников – 33:41

10 км, женщины

  1. Ольга Варакса – 36:55

  2. Анна Бабушкина – 40:04

  3. Наталья Данилова – 40:57

Новость будет дополняться. Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.

Счастье не за горами: зачем бежать Пермский марафон?

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Полумарафон
Татьяна Арясова
Алексей Реунков
Юрий Клопцов
Алексей Попов
любительский спорт
Елена Седова
Бег
Марафон
Забег
Календарь стартов
Альбина Гадельшина
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