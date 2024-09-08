Результаты Пермского марафона 2024. Победители – Алексей Реунков и Татьяна Арясова
8 сентября в Перми прошел Пермский марафон. Помимо основной дистанции 42,2 км, участники также соревновались на дистанциях 21,1 км, 10 км, 5 км, 3 км.
Старт и финиш проходили на площади возле академического театра «Театр-Театр», маршруты дистанций проходили по центральным улицам города: Ленина, Сибирской, Монастырской, Комсомольскому проспекту. Также на трассе встречались тяжелые затяжные подъемы.
Призовой фонд составил 3,2 млн рублей и был поделен между победителями и призерами на дистанциях 42,2 км, 21,1 км, 10 км, 5 км и 3 км.
Победителями стали Алексей Реунков (чемпион России с личным рекордом 2:09:54) и Татьяна Арясова (призерка чемпионатов России, победительница Лос-Анджелесского и Дублинского марафонов).
42,2 км, мужчины
Алексей Реунков – 2:18:52
Владимир Чистяков – 2:27:13
Александр Шардаков – 2:35:26
42,2 км, женщины
Татьяна Арясова – 2:39:37
Тамара Волнина – 2:40:26
Юлия Рыжанкова – 2:43:32
21,1 км, мужчины
Алексей Попов – 1:06:01
Андрей Янович – 1:06:56
Юрий Клопцов – 1:07:04
21,1 км, женщины
Елена Седова – 1:16:18
Альбина Гадельшина – 1:17:58
Дарья Шабунина – 1:19:04
10 км, мужчины
Алексей Краснов – 32:09
Андрей Латышев – 32:39
Евгений Штейников – 33:41
10 км, женщины
Ольга Варакса – 36:55
Анна Бабушкина – 40:04
Наталья Данилова – 40:57
Новость будет дополняться. Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий