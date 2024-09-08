Результаты Пермского марафона 2024. Победители – Алексей Реунков и Татьяна Арясова

8 сентября в Перми прошел Пермский марафон. Помимо основной дистанции 42,2 км, участники также соревновались на дистанциях 21,1 км, 10 км, 5 км, 3 км.

Старт и финиш проходили на площади возле академического театра «Театр-Театр», маршруты дистанций проходили по центральным улицам города: Ленина, Сибирской, Монастырской, Комсомольскому проспекту. Также на трассе встречались тяжелые затяжные подъемы.

Призовой фонд составил 3,2 млн рублей и был поделен между победителями и призерами на дистанциях 42,2 км, 21,1 км, 10 км, 5 км и 3 км.

Победителями стали Алексей Реунков (чемпион России с личным рекордом 2:09:54) и Татьяна Арясова (призерка чемпионатов России, победительница Лос-Анджелесского и Дублинского марафонов).

42,2 км, мужчины

Алексей Реунков – 2:18:52 Владимир Чистяков – 2:27:13 Александр Шардаков – 2:35:26

42,2 км, женщины

Татьяна Арясова – 2:39:37 Тамара Волнина – 2:40:26 Юлия Рыжанкова – 2:43:32

21,1 км, мужчины

21,1 км, женщины

10 км, мужчины

Алексей Краснов – 32:09 Андрей Латышев – 32:39 Евгений Штейников – 33:41

10 км, женщины

Ольга Варакса – 36:55 Анна Бабушкина – 40:04 Наталья Данилова – 40:57

Новость будет дополняться. Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning .

Счастье не за горами: зачем бежать Пермский марафон?