  • Открылась регистрация на два старта серии PushkinRun. Царскосельский и Петербургский марафоны «Пушкин – Петербург» пройдут 10 мая и 6 сентября
Организаторы забегов в Санкт-Петербурге PushkinRun открыли регистрацию на два старта серии.

10 мая в Пушкине (Санкт-Петербург) пройдет VIII Царскосельский марафон (10+). Помимо основной дистанции 42,2 км, участники также будут соревноваться на дистанциях 21,1 км, 11 км и 3 км. Маршрут дистанций будет проходить по исторической части Царского Села мимо Екатерининского и Александровского парков и дворцов. 

Стоимость слота на марафонской дистанции составляет 3200 рублей, на полумарафонской дистанции – 2900 рублей, на дистанции 11 км – 2500 рублей, на дистанции 3 км – 1600 рублей. Регистрация проходит на сайте RussiaRunning.

6 сентября состоится 99-й марафон «Пушкин – Петербург» (14+) на дистанциях 42,2 км, 30 км, 10 и 5 км. Забеги состоятся по линейной трассе, которая сертифицирована Ассоциацией международных марафонов (AIMS). 

Стоимость слота на дистанции 42,2 км составляет 3200 рублей, на дистанции 30 км – 3000 рублей, на дистанции 10 км – 2500 рублей, на дистанции 3 км – 3000 рублей. Регистрация проходит на сайте RussiaRunning.

Пробег «Пушкин – Петербург» 2024. Трасса, программа, получение стартовых, трансляция

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
