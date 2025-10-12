Более 1700 спортсменов приняли участие в пробеге на Кубок Губернатора Санкт-Петербурга

12 октября в Санкт-Петербурге прошел 4-й этап легкоатлетического пробега на Кубок Губернатора Санкт-Петербурга. Участникам были доступны две дистанции: 10 и 5 км.

Результаты победителей и призеров:

10 км, мужчины

Егор Германович – 32:25 Михаил Захватов – 32:27 Александр Кузнецов – 33:05

10 км, женщины

Анна Ильина – 37:27 Виктория Торопова – 39:26 Наталья Волкова – 39:44

5 км, мужчины

Михаил Подлесных – 15:43 Дмитрий Кудряшов – 16:10 Денис Чураков – 16:33

5 км, женщины

Екатерина Константинова – 17:58 Алиса Кубышкина – 18:23 Дарья Елоева – 18:39

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning .