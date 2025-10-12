0

Более 1700 спортсменов приняли участие в пробеге на Кубок Губернатора Санкт-Петербурга

12 октября в Санкт-Петербурге прошел 4-й этап легкоатлетического пробега на Кубок Губернатора Санкт-Петербурга. Участникам были доступны две дистанции: 10 и 5 км.

Результаты победителей и призеров:

10 км, мужчины

  1. Егор Германович – 32:25

  2. Михаил Захватов – 32:27

  3. Александр Кузнецов – 33:05

10 км, женщины

  1. Анна Ильина – 37:27

  2. Виктория Торопова – 39:26

  3. Наталья Волкова – 39:44

5 км, мужчины

  1. Михаил Подлесных – 15:43

  2. Дмитрий Кудряшов – 16:10

  3. Денис Чураков – 16:33

5 км, женщины

  1. Екатерина Константинова – 17:58

  2. Алиса Кубышкина – 18:23

  3. Дарья Елоева – 18:39

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: RussiaRunning
