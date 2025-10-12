Более 1700 спортсменов приняли участие в пробеге на Кубок Губернатора Санкт-Петербурга
12 октября в Санкт-Петербурге прошел 4-й этап легкоатлетического пробега на Кубок Губернатора Санкт-Петербурга. Участникам были доступны две дистанции: 10 и 5 км.
Результаты победителей и призеров:
10 км, мужчины
Егор Германович – 32:25
Михаил Захватов – 32:27
Александр Кузнецов – 33:05
10 км, женщины
Анна Ильина – 37:27
Виктория Торопова – 39:26
Наталья Волкова – 39:44
5 км, мужчины
Михаил Подлесных – 15:43
Дмитрий Кудряшов – 16:10
Денис Чураков – 16:33
5 км, женщины
Екатерина Константинова – 17:58
Алиса Кубышкина – 18:23
Дарья Елоева – 18:39
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.
