Виктор Гуржий и Наталья Леонтьева стали победителями полумарафона «Моя Столица»

5 октября в Москве прошел полумарафон «Моя Столица». Участники соревновались также на дистанции 10 км.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

  1. Виктор Гуржий – 1:04:26

  2. Александр Ольков – 1:04:28

  3. Дмитрий Крыслов – 1:04:40

21,1 км, женщины

  1. Наталья Леонтьева – 1:12:51

  2. Марина Ковалева – 1:13:09

  3. Елена Седова – 1:14:45

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: RussiaRunning
