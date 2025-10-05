Виктор Гуржий и Наталья Леонтьева стали победителями полумарафона «Моя Столица»
5 октября в Москве прошел полумарафон «Моя Столица». Участники соревновались также на дистанции 10 км.
Результаты победителей и призеров:
21,1 км, мужчины
Виктор Гуржий – 1:04:26
Александр Ольков – 1:04:28
Дмитрий Крыслов – 1:04:40
21,1 км, женщины
Наталья Леонтьева – 1:12:51
Марина Ковалева – 1:13:09
Елена Седова – 1:14:45
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: RussiaRunning
