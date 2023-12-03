Марафон в Валенсии выиграл эфиопец Сисай Лемма с результатом 2:01:48. Он побил рекорд трассы

Эфиопец Сисай Лемма побил рекорд трассы на марафоне в Валенсии, пробежав забег за 2:01:48. Предыдущий рекорд принадлежал Келвину Киптуму и составлял 2:01:53.

Трасса в Валенсии считается очень быстрой, поэтому здесь традиционно хорошие результаты, многие спортсмены едут именно на этот марафон, чтобы в условиях высокой конкуренции показать хорошее время.

Время Леммы – четвертое самое быстрое в истории. Рекорд на марафонской дистанции поставил все тот же Келвин Киптум в Чикаго в 2023 году (2:00:35), на втором месте – Элиуд Кипчоге (2:01:09 в Берлине ‘22), на третьем – Кенениса Бекеле (2:01:41, Берлин ‘19).

Бежал Лемма в кроссовках adidas Adizero Adios Pro Evo 1. Финишировавший на втором месте Александр Мутисо (2:03:11) также выбрал эту модель кроссовок, а эфиопец Давит Волде, занявший третье место (2:03:48), предпочел Nike ZoomX Vaporfly Next% 2.

Среди женщин также первое место заняла представительница Эфиопии Воркнеш Дегефа, финишировав за 2:15:51. Второе место заняла Алмаз Аяна (2:16:22), третье место – Хивот Гебрекидан (2:17:59).

Российский бегун Искандер Ядгаров финишировал с результатом 2:14:07 и занял 63 место. Всего в забеге приняло участие более 26 тысяч бегунов, посмотреть результаты всех финишеров можно здесь.