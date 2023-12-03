Марафон в Валенсии выиграл эфиопец Сисай Лемма с результатом 2:01:48. Он побил рекорд трассы

Теги Элиуд Кипчоге Алмаз Аяна Сисай Лемма любительский спорт Воркнеш Дегефа Искандер Ядгаров Бег Марафон Забег Календарь стартов Хивот Гебрекидан Келвин Киптум Здоровье

Эфиопец Сисай Лемма побил рекорд трассы на марафоне в Валенсии, пробежав забег за 2:01:48. Предыдущий рекорд принадлежал Келвину Киптуму и составлял 2:01:53.

Трасса в Валенсии считается очень быстрой, поэтому здесь традиционно хорошие результаты, многие спортсмены едут именно на этот марафон, чтобы в условиях высокой конкуренции показать хорошее время.

Время Леммы – четвертое самое быстрое в истории. Рекорд на марафонской дистанции поставил все тот же Келвин Киптум в Чикаго в 2023 году (2:00:35), на втором месте – Элиуд Кипчоге (2:01:09 в Берлине ‘22), на третьем – Кенениса Бекеле (2:01:41, Берлин ‘19).

Бежал Лемма в кроссовках adidas Adizero Adios Pro Evo 1. Финишировавший на втором месте Александр Мутисо (2:03:11) также выбрал эту модель кроссовок, а эфиопец Давит Волде, занявший третье место (2:03:48), предпочел Nike ZoomX Vaporfly Next% 2.

Среди женщин также первое место заняла представительница Эфиопии Воркнеш Дегефа, финишировав за 2:15:51. Второе место заняла Алмаз Аяна (2:16:22), третье место – Хивот Гебрекидан (2:17:59).

Российский бегун Искандер Ядгаров финишировал с результатом 2:14:07 и занял 63 место. Всего в забеге приняло участие более 26 тысяч бегунов, посмотреть результаты всех финишеров можно здесь.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий