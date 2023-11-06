Тамират Тола обновил рекорд Нью-Йоркского марафона
5 ноября прошел Нью-Йоркский марафон, в котором приняли участие 51 295 бегунов, 52 участника на инвалидных колясках и 55 участников на хэндбайках. На соревнованиях были установлены два рекорда дистанции – Тамират Тола из Эфиопии установил общий рекорд на марафоне и Кэтрин Дебруннер из Швейцарии установила рекорд среди женщин в инвалидных колясках.
Предыдущий рекорд марафона 2:05.06 продержался 12 лет, его установил в 2011 году Джеффри Мутаи. Тамират Тола уверенно шел на рекорд, оторвавшись от пелотона на последних 9 километрах. «Жители Нью-Йорка невероятно поддерживали меня на каждом километре. Это довольно длинное расстояние, чтобы пробежать в одиночку, но я усердно тренировался, так что я счастлив», – сказал Тола после финиша.
Результаты призеров:
Мужчины:
1. Тамират Тола – 2:04:58
2. Альберт Корир – 2:06:57
3. Шура Китата – 2:07:11
Женщины:
1. Хеллен Обири – 2:27:23
2. Летесенбет Гидей – 2:27:29
3. Шерон Локеди – 2:27:33
Результаты всех финишеров можно посмотреть здесь.
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