Тамират Тола обновил рекорд Нью-Йоркского марафона

Теги Нью-Йоркский марафон Хеллен Обири Тамират Тола любительский спорт Летесенбет Гидей Тола Шура Китата Бег Марафон Забег Календарь стартов Здоровье

5 ноября прошел Нью-Йоркский марафон, в котором приняли участие 51 295 бегунов, 52 участника на инвалидных колясках и 55 участников на хэндбайках. На соревнованиях были установлены два рекорда дистанции – Тамират Тола из Эфиопии установил общий рекорд на марафоне и Кэтрин Дебруннер из Швейцарии установила рекорд среди женщин в инвалидных колясках.

Предыдущий рекорд марафона 2:05.06 продержался 12 лет, его установил в 2011 году Джеффри Мутаи. Тамират Тола уверенно шел на рекорд, оторвавшись от пелотона на последних 9 километрах. «Жители Нью-Йорка невероятно поддерживали меня на каждом километре. Это довольно длинное расстояние, чтобы пробежать в одиночку, но я усердно тренировался, так что я счастлив», – сказал Тола после финиша.

Результаты призеров:

Мужчины:

1. Тамират Тола – 2:04:58

2. Альберт Корир – 2:06:57

3. Шура Китата – 2:07:11

Женщины:

1. Хеллен Обири – 2:27:23

2. Летесенбет Гидей – 2:27:29

3. Шерон Локеди – 2:27:33

Результаты всех финишеров можно посмотреть здесь

1 комментарий

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Andreir888
Блин, Шурик третье место занял!))) Надеюсь, в будущем у Санька будет и золото!
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