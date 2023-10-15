Искандер Ядгаров выиграл полумарафон в Амстердаме. Он пробежал дистанцию в образе Форреста Гампа

15 октября в столице Нидерландов состоялся Амстердамский марафон (TCS Amsterdam Marathon), в рамках которого прошел забег-спутник Mizuno Half Marathon на 21,1 км.

Искандер Ядгаров одержал победу на полумарафонской дистанции с результатом 1:05:22. Он пробежал забег-спутник в образе Форреста Гампа. На финише Ядгаров повторил момент из фильма и обернулся к догоняющим его соперникам. «Шалость удалась», – пишет Искандер в своем Telegram-канале.

На втором месте Абделазиз Дахи с результатом 1:05:36, на третьем Джульен Девон, его время – 1:05:38.



