Искандер Ядгаров выиграл полумарафон в Амстердаме. Он пробежал дистанцию в образе Форреста Гампа

Теги Бег Полумарафон Амстердамский марафон любительский спорт Искандер Ядгаров Марафон Забег Календарь стартов Форрест Гамп кино Здоровье

15 октября в столице Нидерландов состоялся Амстердамский марафон (TCS Amsterdam Marathon), в рамках которого прошел забег-спутник Mizuno Half Marathon на 21,1 км. 

Искандер Ядгаров одержал победу на полумарафонской дистанции с результатом 1:05:22. Он пробежал забег-спутник в образе Форреста Гампа. На финише Ядгаров повторил момент из фильма и обернулся к догоняющим его соперникам. «Шалость удалась», – пишет Искандер в своем Telegram-канале

На втором месте Абделазиз Дахи с результатом 1:05:36, на третьем Джульен Девон, его время – 1:05:38. 

 

 

 

 

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2 комментария

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Юрий Костыгин
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VDX00
Ответ Юрий Костыгин
Кто это?
Ну типа занимается пропагандой бега. Насколько я помню.
Товарищ, который всякие ultra trails бегает, нелестно отзывался, надо будет завтра спросить про это достижение.
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