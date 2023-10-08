Результаты ультрамарафона Chechnya Wild Trail 2023. Победители забега на 95 км – Алексей Крицков и Софья Бейзель
В эти выходные 7-8 октября в Чеченской республике на территории курортов «Кезеной-Ам» и «Ведучи» состоялся трейловый забег Chechnya Wild Trail.
Участникам были доступны 4 дистанции:
• 95 км – Кавказ РФ. Вершины гор (набор высоты 5600+ м),
• 55 км – Лунный волк (набор высоты 2900+ м),
• 35 км – Семь башен (2100+ м),
• 10 км – Истанг (450+ м).
На дистанциях атлеты пробегали через горные хребты и перевалы, мимо древних башенных комплексов и панорам высокогорных пастбищ.
Результаты победителей:
95 км, мужчины
1. Алексей Крицков – 13:41:49
2. Дмитрий Шилов – 14:50:14
3. Артем Соткин – 15:20:10
95 км, женщины
1. Софья Бейзель – 15:00:09
2. Мария Бахтина – 16:31:28
3. Ольга Давыдкина – 17:17:32
55 км, мужчины
1. Сергей Соколов – 5:38:29
2. Денис Торшин – 5:51:27
3. Евгений Хромушкин – 6:02:38
55 км, женщины
1. Екатерина Лапердина – 6:23:48
2. Елена Гауфман – 6:35:15
3. Айгуль Ганиева – 6:48:22
35 км, мужчины
1. Владимир Коваль – 3:41:50
2. Дмитрий Житухин – 3:45:55
3. Андрей Коржук – 4:13:22
35 км, женщины
1. Ксения Семакина – 4:25:33
2. Малика Лагода – 4:30:19
3. Ольга Байдалина – 4:39:35
10 км, мужчины
1. Магомед Алигаджиев – 40:05
2. Тарлан Амиралиев – 47:17
3. Дмитрий Хохлов – 48614
10 км, женщины
1. Надежда Фомина – 50:10
2. Райсат Чартаева – 52:32
3. Александра Горбунова – 54:31
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте MyRace. Фотографии с забегов появятся позже по ссылке. Следить за обновлениями можно в Telegram-канале организаторов.
Комментарии