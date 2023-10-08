Результаты ультрамарафона Chechnya Wild Trail 2023. Победители забега на 95 км – Алексей Крицков и Софья Бейзель

В эти выходные 7-8 октября в Чеченской республике на территории курортов «Кезеной-Ам» и «Ведучи» состоялся трейловый забег Chechnya Wild Trail.

Участникам были доступны 4 дистанции:

• 95 км – Кавказ РФ. Вершины гор (набор высоты 5600+ м),

• 55 км – Лунный волк (набор высоты 2900+ м),

• 35 км – Семь башен (2100+ м),

• 10 км – Истанг (450+ м).

На дистанциях атлеты пробегали через горные хребты и перевалы, мимо древних башенных комплексов и панорам высокогорных пастбищ.

Результаты победителей:

95 км, мужчины

1. Алексей Крицков – 13:41:49

2. Дмитрий Шилов – 14:50:14

3. Артем Соткин – 15:20:10

95 км, женщины

1. Софья Бейзель – 15:00:09

2. Мария Бахтина – 16:31:28

3. Ольга Давыдкина – 17:17:32

55 км, мужчины

1. Сергей Соколов – 5:38:29

2. Денис Торшин – 5:51:27

3. Евгений Хромушкин – 6:02:38

55 км, женщины

1. Екатерина Лапердина – 6:23:48

2. Елена Гауфман – 6:35:15

3. Айгуль Ганиева – 6:48:22

35 км, мужчины

1. Владимир Коваль – 3:41:50

2. Дмитрий Житухин – 3:45:55

3. Андрей Коржук – 4:13:22

35 км, женщины

1. Ксения Семакина – 4:25:33

2. Малика Лагода – 4:30:19

3. Ольга Байдалина – 4:39:35

10 км, мужчины

1. Магомед Алигаджиев – 40:05

2. Тарлан Амиралиев – 47:17

3. Дмитрий Хохлов – 48614

10 км, женщины

1. Надежда Фомина – 50:10

2. Райсат Чартаева – 52:32

3. Александра Горбунова – 54:31

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте MyRace. Фотографии с забегов появятся позже по ссылке. Следить за обновлениями можно в Telegram-канале организаторов.