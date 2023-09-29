WILD TRAIL анонсировали календарь стартов на 2024 год. Фестивали пройдут с февраля по ноябрь, могут добавиться новые

Команда организаторов трейловых забегов WILD TRAIL опубликовала даты стартов на 2024 год.

17 февраля – NIKOLA-LENIVETS WINTER WILD TRAIL

20-21 апреля – DAGESTAN WILD TRAIL

7-9 июня – SPORT-MARAFON FEST

28-30 июня – ARKHYZ WILD TRAIL (регистрация уже открыта)

26-28 июля – MMK WILD FEST

10-11 августа – МАНЖЕРОК WILD TRAIL

6-8 сентября – ROSA WILD TRAIL

18-20 октября – CHECHNYA WILD TRAIL

16 ноября – ОГНИ ДЕРБЕНТА

Организаторы уточняют, что даты еще могут меняться – финальные будут анонсированы при открытии регистрации на старты. Также могут добавиться новые старты.

Следить за обновлениями WILD TRAIL можно на их официальном сайте или в Telegram.