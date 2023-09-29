Организаторы Altai Ultra Trail анонсировали даты гонок на 2024 год. Регистрация откроется в ближайшие дни
Организаторы гонок серии трейловых забегов Altai Ultra Trail анонсировали даты стартов на 2024 год.
1-2 марта – WINTER ALTAI ULTRA-TRAIL
28-30 июня – ALTAI ULTRA-TRAIL
9-15 сентября (точные дни будут известны позже) – БОЛЬШАЯ КАТУНСКАЯ ТРОПА.
Регистрация на старты откроется в ближайшие дни. Подробную информацию опубликуют позже на сайте Altai Ultra Trai и в Telegram-канале организаторов.
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