Организаторы Altai Ultra Trail анонсировали даты гонок на 2024 год. Регистрация откроется в ближайшие дни

Теги Бег любительский спорт Трейлраннинг Ультрамарафон Забег Календарь стартов Здоровье

Организаторы гонок серии трейловых забегов Altai Ultra Trail анонсировали даты стартов на 2024 год. 

1-2 марта – WINTER ALTAI ULTRA-TRAIL
28-30 июня  – ALTAI ULTRA-TRAIL
9-15 сентября (точные дни будут известны позже) – БОЛЬШАЯ КАТУНСКАЯ ТРОПА.

Регистрация на старты откроется в ближайшие дни. Подробную информацию опубликуют позже на сайте Altai Ultra Trai и в Telegram-канале организаторов.

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