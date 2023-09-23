В Санкт-Петербурге в третий раз пройдет ультрамарафон на выбывание Backyard Ultra. Гонка состоится 25 мая 2024

Команда организаторов спортивных мероприятий в Санкт-Петербурге «Dикие» анонсировала дату третьего ультрамарафона на выбывание Backyard Ultra. Старт гонки будет дан 25 мая 2024 года в Гатчинском районе Ленинградской области.

‌На Backyard Ultra нет определенной дистанции для забега – участники должны последовательно преодолевать круг длиной 6,7 км менее, чем за час. После завершения очередного круга оставшееся время до конца часа участник использует для отдыха и восстановления. Каждый следующий час – новый старт. ‌‌Выигрывает атлет, пробежавший наибольшее число полных кругов.

Победителем гонки St.Petersburg Backyard Ultra 2023 стал Иван Заборский – он пробежал 48 кругов или 328,6 км и установил рекорд России.

Регистрация на ультрамарафон откроется 25 октября. Узнать подробную информацию о гонке можно на сайте организаторов. Следить за обновлениями – на их странице ВКонтакте или Telegram.