Анонсировали дату спортивного фестиваля Malidak 2024. Он пройдет 9-11 августа в Башкирии

Команда организаторов спортивного фестиваля Malidak анонсировала дату проведения в следующем году. Фестиваль пройдет 9-11 августа в живописных горах Башкирии.

Для забегов будут доступны следующие дистанции:

Ultra Light – 78 км, набор высоты 2600 м

– 78 км, набор высоты 2600 м Short Hard – 5 км, набор высоты 600 м

– 5 км, набор высоты 600 м Medium Hard – 13 км, набор высоты 600 м

Hard – 13 км, набор высоты 600 м Average Hard – 21 км, набор высоты 750 м

– 21 км, набор высоты 750 м Half Hard – 25 км, набор высоты 1245 м

– 25 км, набор высоты 1245 м Hard – 40 км, набор высоты 1900 м

– 40 км, набор высоты 1900 м Ultra Hard – 101 км, набор высоты 3500 м

– 101 км, набор высоты 3500 м Shishki Hard (ночной забег) – 12 км, набор высоты 300 м

(ночной забег) – 12 км, набор высоты 300 м Скандинавская ходьба – 5 и 10 км

– 5 и 10 км Malidak kids – детские забеги 100-1200 м.

Кроме спортивных состязаний участников будет ждать насыщенная фестивальная программа: мастер-классы по скандинавской ходьбе, йога-практики, командный рогейн, семейный поход на гору Малиновая, паста-пати и концерты музыкальных групп.

Регистрация откроется в понедельник 2 октября в 10:00 на официальном сайте. Задать интересующие вопросы можно в специальном чате участников. Следить за обновлениями организаторов можно на их странице ВКонтакте и Telegram-канале.