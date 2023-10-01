Анонсировали дату спортивного фестиваля Malidak 2024. Он пройдет 9-11 августа в Башкирии
Команда организаторов спортивного фестиваля Malidak анонсировала дату проведения в следующем году. Фестиваль пройдет 9-11 августа в живописных горах Башкирии.
Для забегов будут доступны следующие дистанции:
- Ultra Light – 78 км, набор высоты 2600 м
- Short Hard – 5 км, набор высоты 600 м
- Medium Hard – 13 км, набор высоты 600 м
- Average Hard – 21 км, набор высоты 750 м
- Half Hard – 25 км, набор высоты 1245 м
- Hard – 40 км, набор высоты 1900 м
- Ultra Hard – 101 км, набор высоты 3500 м
- Shishki Hard (ночной забег) – 12 км, набор высоты 300 м
- Скандинавская ходьба – 5 и 10 км
- Malidak kids – детские забеги 100-1200 м.
Кроме спортивных состязаний участников будет ждать насыщенная фестивальная программа: мастер-классы по скандинавской ходьбе, йога-практики, командный рогейн, семейный поход на гору Малиновая, паста-пати и концерты музыкальных групп.
Регистрация откроется в понедельник 2 октября в 10:00 на официальном сайте. Задать интересующие вопросы можно в специальном чате участников. Следить за обновлениями организаторов можно на их странице ВКонтакте и Telegram-канале.
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