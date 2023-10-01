Анонсировали дату спортивного фестиваля Malidak 2024. Он пройдет 9-11 августа в Башкирии

Теги Бег любительский спорт Трейлраннинг Ультрамарафон Забег Календарь стартов Здоровье

Команда организаторов спортивного фестиваля Malidak анонсировала дату проведения в следующем году. Фестиваль пройдет 9-11 августа в живописных горах Башкирии.

Для забегов будут доступны следующие дистанции: 

  • Ultra Light – 78 км, набор высоты 2600 м
  • Short Hard – 5 км, набор высоты 600 м
  • Medium Hard – 13 км, набор высоты 600 м
  • Average Hard – 21 км, набор высоты 750 м
  • Half Hard – 25 км, набор высоты 1245 м
  • Hard – 40 км, набор высоты 1900 м
  • Ultra Hard – 101 км, набор высоты 3500 м
  • Shishki Hard (ночной забег) – 12 км, набор высоты 300 м
  • Скандинавская ходьба – 5 и 10 км
  • Malidak kids – детские забеги 100-1200 м.

Кроме спортивных состязаний участников будет ждать насыщенная фестивальная программа: мастер-классы по скандинавской ходьбе, йога-практики, командный рогейн, семейный поход на гору Малиновая, паста-пати и концерты музыкальных групп.

Регистрация откроется в понедельник 2 октября в 10:00 на официальном сайте. Задать интересующие вопросы можно в специальном чате участников. Следить за обновлениями организаторов можно на их странице ВКонтакте и Telegram-канале

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий