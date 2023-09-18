Открылась регистрация на гонку Golden Ring Ultra Trail 2024. Слоты на титульную дистанцию на 100 км разобрали за 16 минут

Теги Бег любительский спорт Трейлраннинг Ультрамарафон Забег Календарь стартов Здоровье

Открылась регистрация на ультрамарафон Golden Ring Ultra Traill 2024 от организаторов Running Heroes Russia. Гонка пройдет 19-21 июля 2024 года в Суздале. 

Для регистрации доступны девять дистанций разной сложности:

  • SUVOROV EXTREME – гонка на 30 км, которая откроет спортивный фестиваль;
  • HARD NIGHT – ночной трейл с препятствиями на 10 км;
  • SPRINT GRUT – быстрая гонка на 5 км;
  • CITY TRAIL RUN – на 10 км;
  • 20, 30, 50 км – дистанции для продвинутых трейлраннеров;
  • 80 км – для любителей сложных трасс; 
  • 100 км – титульная дистанция для истинных экстремалов. 

Юные атлеты смогут пробежать трейлы на 1 и 3 км. 

Зарегистрироваться можно в личном кабинете атлета Running Heroes Russia. Слоты на титульную дистанцию уже недоступны – их разобрали за 16 минут. 

Узнать подробную информацию можно на сайте организаторов или в их Telegram-канале

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