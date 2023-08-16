Фонд борьбы с инсультом проведет благотворительный забег в Москве. Он пройдет 28 октября, регистрация открыта

Теги Бег любительский спорт Благотворительность Забег Календарь стартов Здоровье

Фонд ОРБИ в преддверии Всемирного дня борьбы с инсультом проведет благотворительный забег «Вместе против инсульта». Он пройдет 28 октября в Москве в парке ВДНХ. 

Дистанции забега – 1 км и 5 км. Пробежать их можно онлайн и офлайн, индивидуально и в команде. 

Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте забега, открыть волонтерский сбор, совершить пожертвование в размере любой комфортной суммы и пригласить своих друзей поддержать сбор. Все средства пойдут на помощь людям после инсульта и на реализацию программы по профилактике заболевания.

За 30 дней до забега все открывшие сбор пользователи получат промокод и ссылку для регистрации. Финишеры получат памятные медали, а участники, набравшие наибольшие суммы для борьбы с инсультом – специальные подарки.

Узнать дополнительную информацию и следить за обновлениями можно на сайте «Бегу за ОРБИ»

 

 

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2 комментария

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Назар Игорь
Инсульт-привет!!!
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сервисник
Ответ Назар Игорь
Инсульт-привет!!!
После 40 это уже не шутки... Реальный привет может случиться
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