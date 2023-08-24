В Москве пройдет благотворительный забег от Фонда борьбы с лейкемией. Он состоится 24 сентября

Сентябрь – Международный месяц осведомленности о раке крови. В честь этого Фонд борьбы с лейкемией во второй раз проведет благотворительный забег «Самое время жить». Он состоится 24 сентября в Москве в парке Победы на Поклонной горе. Все собранные средства пойдут на оказание помощи подопечным фонда – взрослым с онкологическими заболеваниями крови.

Для забега доступны пять дистанций: 500 м и 1 км для детей, 2 км для новичков, 5 км для любителей и 10 км для продвинутых бегунов. Также можно принять участие в Кубке Фонда в составе команды из 4 человек. В таком случае каждый атлет из команды должен пробежать 5 км.

Все участники и гости мероприятия смогут сдать кровь и вступить в регистр потенциальных доноров костного мозга. Это может помочь нуждающимся в трансплантации пациентам скорее найти донора.

Узнать дополнительную информацию и зарегистрироваться можно на сайте забега или на RussiaRunning. О всех подопечных, кому необходима срочная помощь, можно узнать по ссылке.