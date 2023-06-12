Результаты марафона «Белые ночи» 2023. Победители на 10 км – Плохотников и Викулова, на 42,2 км – Реунков и Дмитриева

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11 июня в Санкт-Петербурге прошел 32-й марафон «Белые ночи». Организаторами в этом году выступила Федерация легкой атлетики Санкт-Петербурга и Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, оператором забега была команда «Бегового сообщества». 

Для забега были доступны дистанция на 10 км и основная дистанция на 42,2 км. Пробежать марафон можно было также в формате эстафеты. 

Старт и финиш забега в этом году находились в разных местах. Маршрут обеих дистанций начался на Петровской набережной и завершился на Дворцовой площади.

Результаты победителей:

10 км, мужчины

1. Константин Плохотников – 29:12

2. Андрей Стрижаков – 29:27

3. Николай Чавкин – 29:32

 10 км, женщины

1. Анна Викулова – 32:11

2. Екатерина Ивонина – 32:26

3. Анна Тропина – 32:42

42,2 км, мужчины

1. Алексей Реунков – 2:13:35

2. Степан Киселев – 2:13:51

3. Алексей Трошкин – 2:15:57

42,2 км, женщины

1. Луиза Дмитриева – 2:29:44

2. Марина Ковалева – 2:32:02

3. Дина Александрова – 2:33:15

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте Athlinks. Фотографии и видео с марафона можно посмотреть в Telegram-канале, позже фото появятся на Marathon-photo

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