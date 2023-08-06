Результаты полумарафона «Северная столица» 2023. Победители – Дмитрий Неделин и Луиза Дмитриева
6 августа в Санкт-Петербурге прошел полумарафон «Северная столица» от организаторов «Беговое сообщество».
Кроме основной дистанции на 21,1 км была доступна дистанция на 10 км. Полумарафон можно было пробежать и в формате эстафеты.
Маршруты забегов прошли по историческому центру города в один круг. Атлеты бежали мимо Казанского собора, Петропавловской крепости, Ростральных колонн, Адмиралтейства и Исаакиевского собора. Старт и финиш располагались на Дворцовой площади.
Результаты победителей:
21,1 км, мужчины
1. Дмитрий Неделин – 1:04:08
2. Ринас Ахмадеев – 1:04:43
3. Алексей Реунков – 1:06:08
21,1 км, женщины
1. Луиза Дмитриева – 1:12:58
2. Дина Александрова – 1:13:05
3. Марина Ковалева – 1:15:10
10 км, мужчины
1. Артур Бурцев – 30:10
2. Иван Панферов – 30:14
3. Петр Швецов – 30:32
10 км, женщины
1. Марина Коробицкая – 32:57
2. Юлия Голофеева – 34:10
3. Ирина Шевченко – 35:59
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте Athlinks. Следить за обновлениями организаторов можно в их Telegram-канале.
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