Результаты полумарафона «Северная столица» 2023. Победители – Дмитрий Неделин и Луиза Дмитриева

6 августа в Санкт-Петербурге прошел полумарафон «Северная столица» от организаторов «Беговое сообщество».

Кроме основной дистанции на 21,1 км была доступна дистанция на 10 км. Полумарафон можно было пробежать и в формате эстафеты.

Маршруты забегов прошли по историческому центру города в один круг. Атлеты бежали мимо Казанского собора, Петропавловской крепости, Ростральных колонн, Адмиралтейства и Исаакиевского собора. Старт и финиш располагались на Дворцовой площади.

Результаты победителей:

21,1 км, мужчины

1. Дмитрий Неделин – 1:04:08

2. Ринас Ахмадеев – 1:04:43

3. Алексей Реунков – 1:06:08

21,1 км, женщины

1. Луиза Дмитриева – 1:12:58

2. Дина Александрова – 1:13:05

3. Марина Ковалева – 1:15:10

10 км, мужчины

1. Артур Бурцев – 30:10

2. Иван Панферов – 30:14

3. Петр Швецов – 30:32

10 км, женщины

1. Марина Коробицкая – 32:57

2. Юлия Голофеева – 34:10

3. Ирина Шевченко – 35:59

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте Athlinks. Следить за обновлениями организаторов можно в их Telegram-канале.