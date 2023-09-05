В Уфе прошел девятый Уфимский международный марафон. В нем приняли участие более 7 тысяч атлетов из 26 стран

В эти выходные в Уфе состоялся девятый Уфимский международный марафон. Спортивное событие побило свой прошлогодний рекорд и собрало 7100 профессиональных спортсменов и любителей бега, скандинавской ходьбы и роллерного спорта из 26 стран: Анголы, Афганистана, Ганы, Египта, Индии, Ирана, Казахстана, Кении и других.

Атлеты соревновались в беге на дистанциях 2, 5, 10, 21,1 и 42,2 км, в скандинавской ходьбе на 5 км, а также третий год подряд на марафоне проводился заезд на скоростных роликах на 10 км.

Генеральным партнером Уфимского международного марафона выступила ГК «Аструм», титульным – SHERATONPLAZA UFA CONGRESS HOTEL, официальным – «Башнефть», информационным – РБК Уфа. В стартовом пакете каждый участник получил фирменную футболку и подарки от партнеров, на финише спортсменов также ждали призы и эксклюзивная медаль.

На трассе для всех участников работали точки питания и освежения, поддерживали волонтеры и болельщики. Впервые на финише на стадионе «Динамо» для всех, кто завершил свою дистанцию, работал колокол финишера от Яндекс Карт.

В рамках Уфимского международного марафона на фандрайзинговой платформе «Сделай!» в седьмой раз проходила благотворительная акция «#БегуПомогу»: участники пробежали дистанцию в комфортном темпе и помогли собрать более 2,1 миллиона рублей в помощь 7 уфимским благотворительным фондам. Всего за годы сотрудничества с платформой собрано более 6 млн рублей.

Факты о девятом Уфимском марафоне:

В мероприятии приняло участие 7 100 человек из 26 стран, 297 городов и более 42 регионов России. На дистанцию 42,2 км вышли 300 участников, на 21,1 км – 820 человек, на 5 км – почти 2000, детские старты пробежали 500 юных атлетов, 2 хендбайкера. Дистанции этого года: 2, 5, 10, 21,1 и 42,2 км, детские старты 0+, в третий раз на старт 10 км вышли роллеры. Самому возрастному атлету – 85 лет, самому молодому – 6 месяцев. За время мероприятия участники выпили более 8 тонн воды и съели более 700 кг бананов и 300 кг апельсинов. В этом году в марафоне участвовало 35 пейсмейкеров из разных городов России, они помогали держать заданный темп на дистанциях 10 км, 21,1 км и 42,2 км. Уфимские спортивные ведущие Рустем Гарифуллин и Юлия Исанбердина провели непрерывную 6-часовую прямую трансляцию марафона. На трассе участников поддерживали партнеры: музей ZAMAN, МЦ Артерия, благотворительные фонды, пиццерии ДОДО. Цифровой партнер марафона – компания «Ростелеком» – организовала на стадионе «Динамо» зоны бесплатного Wi-Fi, предоставила возможность прямой трансляции забега и установила цифровую фотозону. В стартово-финишном городке во время мероприятия прошла большая спортивная программа с участием коллективов Уфимской детской филармонии, заслуженной артистки Республики Татарстан Ляйсан Мингазовой, Золотой скрипки России Ольги Спасеновой, заслуженного артиста Республики Башкортостан Зайнетдина, Никиты Малинина, Ирины Ортман и Маши Вебер.

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