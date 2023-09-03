Результаты Петербургского марафона «Пушкин-Петербург» 2023

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В это воскресенье 3 сентября в Санкт-Петербурге состоялся традиционный легкоатлетический пробег «Пушкин – Санкт-Петербург».

Атлеты соревновались на дистанциях 5, 10, 30 и 42,2 км. Также в рамках мероприятия прошли детские забеги на 400 и 800 метров.

Трасса пробега проходила по асфальтовому покрытию. Спортсмены стартовали из города Пушкин, финишировали на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. 

Результаты победителей:

42,2 км, мужчины

1. Игорь Веретенников – 2:24:47

2. Владимир Овчинников – 2:29:28

3. Алексей Шемякин – 2:29:31

42,2 км, женщины

1. Антонина Юшина – 2:44:37

2. Мария Гостева – 2:50:58

3. Екатерина Мигунова – 2:56:31

30 км, мужчины

1. Денис Васильев – 1:41:34

2. Евгений Бурсевич – 1:44:46

3. Георгий Смокотин – 1:45:25

30 км, женщины

1. Галина Лукина – 2:00:33

2. Мария Койнова – 2:02:54

3. Маргарита Питерцева – 2:05:55

10 км, мужчины

1. Александр Яремчук – 30:41

2. Максим Круглов – 31:04

3. Николай Ляликов – 31:04

10 км, женщины

1. Мария Сегалова – 34:43

2. Анна Бойнова – 34:52

3. Анна Ильина – 35:51

5 км, мужчины

5 км, женщины

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте RussiaRunning

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