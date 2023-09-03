Результаты Петербургского марафона «Пушкин-Петербург» 2023
В это воскресенье 3 сентября в Санкт-Петербурге состоялся традиционный легкоатлетический пробег «Пушкин – Санкт-Петербург».
Атлеты соревновались на дистанциях 5, 10, 30 и 42,2 км. Также в рамках мероприятия прошли детские забеги на 400 и 800 метров.
Трасса пробега проходила по асфальтовому покрытию. Спортсмены стартовали из города Пушкин, финишировали на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.
Результаты победителей:
42,2 км, мужчины
1. Игорь Веретенников – 2:24:47
2. Владимир Овчинников – 2:29:28
3. Алексей Шемякин – 2:29:31
42,2 км, женщины
1. Антонина Юшина – 2:44:37
2. Мария Гостева – 2:50:58
3. Екатерина Мигунова – 2:56:31
30 км, мужчины
1. Денис Васильев – 1:41:34
2. Евгений Бурсевич – 1:44:46
3. Георгий Смокотин – 1:45:25
30 км, женщины
1. Галина Лукина – 2:00:33
2. Мария Койнова – 2:02:54
3. Маргарита Питерцева – 2:05:55
10 км, мужчины
1. Александр Яремчук – 30:41
2. Максим Круглов – 31:04
3. Николай Ляликов – 31:04
10 км, женщины
1. Мария Сегалова – 34:43
2. Анна Бойнова – 34:52
3. Анна Ильина – 35:51
5 км, мужчины
5 км, женщины
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте RussiaRunning.
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