Все слоты на Петербургский марафон «Пушкин–Санкт-Петербург» проданы. Передать уже купленные слоты нельзя

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Организаторы забегов Pushkin Run сообщили, что все слоты на юбилейный Петербургский марафон «Пушкин–Санкт-Петербург» проданы. Остались места на детские забеги на 400 и 800 м. 

При этом, перерегистрировать уже купленный слот на третье лицо было возможно только до 10 августа. Сейчас это сделать невозможно – переоформление нарушит правила забега. 

Марафон пройдет 2-3 сентября на дистанциях 42,2 км, 30 км, 10 км и 5 км. Следить за обновлениями можно на странице забега ВКонтакте или Telegram

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