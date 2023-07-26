На X Ярославский полумарафон выделен призовой фонд. Он составит почти 500 тысяч рублей

Организаторы серии забегов «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу» опубликовали призовой фонд на X Ярославский полумарафон. Забег пройдет 3 сентября на дистанциях 5 км, 10 км и 21,1 км.

Фонд составит почти 500 тысяч рублей. Его выделил главный партнер проекта – группа компаний «Фармэко».

Награждаться будут самые быстрые атлеты основных дистанций:

21,1 км:

1 место – 50 000 рублей;

2 место – 35 000 рублей;

3 место – 25 000 рублей;

4 место – 10 000 рублей;

5 место – 7 000 рублей;

6 место – 5 000 рублей;

10 км:

1 место – 30 000 рублей;

2 место – 20 000 рублей;

3 место – 15 000 рублей;

5 км:

1 место – 15 000 рублей;

2 место – 10 000 рублей;

3 место – 8 000 рублей;

Регистрация на юбилейный полумарафон продолжается на сайте RussiaRunning. Следить за обновлениями организаторов можно на их странице ВКонтакте.