На X Ярославский полумарафон выделен призовой фонд. Он составит почти 500 тысяч рублей
Организаторы серии забегов «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу» опубликовали призовой фонд на X Ярославский полумарафон. Забег пройдет 3 сентября на дистанциях 5 км, 10 км и 21,1 км.
Фонд составит почти 500 тысяч рублей. Его выделил главный партнер проекта – группа компаний «Фармэко».
Награждаться будут самые быстрые атлеты основных дистанций:
21,1 км:
1 место – 50 000 рублей;
2 место – 35 000 рублей;
3 место – 25 000 рублей;
4 место – 10 000 рублей;
5 место – 7 000 рублей;
6 место – 5 000 рублей;
10 км:
1 место – 30 000 рублей;
2 место – 20 000 рублей;
3 место – 15 000 рублей;
5 км:
1 место – 15 000 рублей;
2 место – 10 000 рублей;
3 место – 8 000 рублей;
Регистрация на юбилейный полумарафон продолжается на сайте RussiaRunning. Следить за обновлениями организаторов можно на их странице ВКонтакте.
Комментарии