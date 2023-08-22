Перед Ярославским полумарафоном проведут открытые лекции о беге. Они пройдут 2 сентября

В преддверии Ярославского полумарафона организаторы серии забегов «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу» проведут тематический лекторий.

Приглашенные спикеры будут говорить о развитии любительского бега, питании атлетов, восстановлении после забегов, беговой экипировке и многом другом.

Мероприятие пройдет 2 сентября в Ярославле в стартово-финишном городке парка «Стрелка». Начало в 17:30. Количество мест ограничено, зарегистрироваться можно через Google-форму.

Ознакомиться со спикерами можно на странице организаторов ВКонтакте.