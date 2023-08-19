Результаты Серпуховского полумарафона «Золотой павлин» 2023. Победители – Андрей Лейман и Юлия Конякина

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В субботу 19 августа в Серпухове состоялись два беговых события: Серпуховский полумарафон «Золотой Павлин» и «БОКСЗАБЕГ».

Полумарафон прошел в четвертый раз в рамках проекта «Суперлига Подмосковья». Для участия, кроме полумарафонской дистанции, были доступны забеги на 5 и 10 км и детские старты на 300 и 600 метров. 

В рамках полумарафона также прошел этап по легкой атлетике на Кубок губернатора Московской области на 5 и 10 км. Дистанция «БОКСЗАБЕГа» составляла 3 км. 

Результаты победителей:

3 км, мужчины

1. Константин Плохотников

2. Ринас Ахмадеев

3. Егор Лимонов

3 км, женщины

1. Светлана Аплачкина

2. Ольга Вовк

3. Юлия Попова

5 км, Кубок губернатора, мужчины

1. Артем Сериков – 15:12

2. Сергей Егоркин – 16:19

3. Илья Малахов – 18:03

5 км, Кубок губернатора, женщины

1. Марина Кудакова – 20:04

2. Дарья Карамнова – 20:11

3. Марина Родионова – 20:38

5 км, мужчины

1. Алексей Шлепков – 16:24

2. Александр Мякишев – 17:43

3. Сергей Сосунов – 17:56

5 км, женщины

1. Ирина Гавриленко – 20:59

2. Ксения Калиберда – 21:35

3. Елена Дворцова – 22:06

10 км, Кубок губернатора, мужчины

1. Денис Зиновьев – 36:17

2. Федор Николаев – 36:40

3. Андрей Полуэктов – 37:17

10 км, Кубок губернатора, женщины

1. Оксана Акименкова – 35:44

2. Анастасия Шаронова – 38:14

3. Елена Николаева – 40:46

10 км, мужчины

1. Ринас Ахмадеев – 30:31

2. Ильдар Миншин – 30:49

3. Александр Олков – 30:52

10 км, женщины

1. Елена Седова – 34:50

2. Софья Каменева – 35:22

3. Мария Лихачева – 40:57

21,1 км, мужчины

1. Андрей Лейман – 1:05:38

2. Алексей Реунков – 1:06:39

3. Николай Чавкин – 1:07:13

21,1 км, женщины

1. Юлия Конякина – 1:19:00

2. Елена Толстых – 1:20:13

3. Александра Афанасова – 1:21:55

Результаты всех участников Серпуховского полумарафона можно посмотреть на сайте RussiaRunning, результаты «БОКСЗАБЕГа» появятся позже по ссылке

 

 

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