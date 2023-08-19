Результаты Серпуховского полумарафона «Золотой павлин» 2023. Победители – Андрей Лейман и Юлия Конякина
В субботу 19 августа в Серпухове состоялись два беговых события: Серпуховский полумарафон «Золотой Павлин» и «БОКСЗАБЕГ».
Полумарафон прошел в четвертый раз в рамках проекта «Суперлига Подмосковья». Для участия, кроме полумарафонской дистанции, были доступны забеги на 5 и 10 км и детские старты на 300 и 600 метров.
В рамках полумарафона также прошел этап по легкой атлетике на Кубок губернатора Московской области на 5 и 10 км. Дистанция «БОКСЗАБЕГа» составляла 3 км.
Результаты победителей:
3 км, мужчины
1. Константин Плохотников
2. Ринас Ахмадеев
3. Егор Лимонов
3 км, женщины
1. Светлана Аплачкина
2. Ольга Вовк
3. Юлия Попова
5 км, Кубок губернатора, мужчины
1. Артем Сериков – 15:12
2. Сергей Егоркин – 16:19
3. Илья Малахов – 18:03
5 км, Кубок губернатора, женщины
1. Марина Кудакова – 20:04
2. Дарья Карамнова – 20:11
3. Марина Родионова – 20:38
5 км, мужчины
1. Алексей Шлепков – 16:24
2. Александр Мякишев – 17:43
3. Сергей Сосунов – 17:56
5 км, женщины
1. Ирина Гавриленко – 20:59
2. Ксения Калиберда – 21:35
3. Елена Дворцова – 22:06
10 км, Кубок губернатора, мужчины
1. Денис Зиновьев – 36:17
2. Федор Николаев – 36:40
3. Андрей Полуэктов – 37:17
10 км, Кубок губернатора, женщины
1. Оксана Акименкова – 35:44
2. Анастасия Шаронова – 38:14
3. Елена Николаева – 40:46
10 км, мужчины
1. Ринас Ахмадеев – 30:31
2. Ильдар Миншин – 30:49
3. Александр Олков – 30:52
10 км, женщины
1. Елена Седова – 34:50
2. Софья Каменева – 35:22
3. Мария Лихачева – 40:57
21,1 км, мужчины
1. Андрей Лейман – 1:05:38
2. Алексей Реунков – 1:06:39
3. Николай Чавкин – 1:07:13
21,1 км, женщины
1. Юлия Конякина – 1:19:00
2. Елена Толстых – 1:20:13
3. Александра Афанасова – 1:21:55
Результаты всех участников Серпуховского полумарафона можно посмотреть на сайте RussiaRunning, результаты «БОКСЗАБЕГа» появятся позже по ссылке.
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