Результаты «БОКСЗАБЕГ» 2023. Победители на 5 км – Никитин и Вовк, на 10 км – Ахмадеев и Викулова

29 июля по центральным улицам города Серпухова прошел «БОКСЗАБЕГ» на дистанциях 5 и 10 км.

Результаты победителей:

5 км, мужчины

1. Владимир Никитин

2. Константин Плохотников

3. Владимир Минеев

5 км, женщины

1. Ольга Вовк

2. Екатерина Ивонина

3. Валентина Рясова

10 км, мужчины

1. Ринас Ахмадеев

2. Дмитрий Неделин

3. Андрей Лейман

10 км, женщины

1. Анна Викулова

2. Елизавета Погудо

3. Луиза Дмитриева

На дистанциях среди участников разыгрывали 10 млн рублей. Победители каждого забега получили по полмиллиона призовых.