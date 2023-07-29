Результаты «БОКСЗАБЕГ» 2023. Победители на 5 км – Никитин и Вовк, на 10 км – Ахмадеев и Викулова

Теги Бег Анна Викулова Ринас Ахмадеев Владимир Никитин Екатерина Ивонина Владимир Минеев любительский спорт Андрей Лейман Константин Плохотников Ольга Вовк Забег Календарь стартов Елизавета Погудо Дмитрий Неделин Валентина Рясова Здоровье

29 июля по центральным улицам города Серпухова прошел «БОКСЗАБЕГ» на дистанциях 5 и 10 км. 

Результаты победителей:

5 км, мужчины

1. Владимир Никитин 

2. Константин Плохотников

3. Владимир Минеев 

5 км, женщины

1. Ольга Вовк 

2. Екатерина Ивонина 

3. Валентина Рясова

10 км, мужчины

1. Ринас Ахмадеев

2. Дмитрий Неделин

3. Андрей Лейман 

10 км, женщины

1. Анна Викулова

2. Елизавета Погудо

3. Луиза Дмитриева

На дистанциях среди участников разыгрывали 10 млн рублей. Победители каждого забега получили по полмиллиона призовых. 

 

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1 комментарий

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Юлия Захарова
Зато награждение детей ждали под дождем 2,5 часа… Но так и не дошла до них очередь
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