Результаты «БОКСЗАБЕГ» 2023. Победители – Владимир Никитин и Ольга Вовк

Теги Бег Ринас Ахмадеев Владимир Никитин Екатерина Ивонина любительский спорт Светлана Аплачкина Ольга Вовк Забег Календарь стартов Тимофей Голоктионов Здоровье

12 августа по центральным улицам города Серпухова прошел «БОКСЗАБЕГ» на дистанции 5 км. 

Кроме забега организаторы провели и другие спортивные конкурсы для мужчин и женщин. Среди них: подтягивание, отжимания лежа, планка, рывок гири, боксерская груша, отжимания на брусьях, пляжный волейбол и футбол. 

Среди участников разыгрывали 20 млн рублей. Выигрыш распределялся среди победителей забега и спортивных конкурсов. 

Результаты победителей:

5 км, мужчины

1. Владимир Никитин – 13:40

2. Ринас Ахмадеев – 13:44

3. Тимофей Голоктионов – 14:04

5 км, женщины

1. Ольга Вовк – 15:10

2. Екатерина Ивонина – 15:19

3. Светлана Аплачкина – 15:31

Результаты предварительные. Посмотреть их можно на сайте организаторов.

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