Результаты «БОКСЗАБЕГ» 2023. Победители – Владимир Никитин и Ольга Вовк
12 августа по центральным улицам города Серпухова прошел «БОКСЗАБЕГ» на дистанции 5 км.
Кроме забега организаторы провели и другие спортивные конкурсы для мужчин и женщин. Среди них: подтягивание, отжимания лежа, планка, рывок гири, боксерская груша, отжимания на брусьях, пляжный волейбол и футбол.
Среди участников разыгрывали 20 млн рублей. Выигрыш распределялся среди победителей забега и спортивных конкурсов.
Результаты победителей:
5 км, мужчины
1. Владимир Никитин – 13:40
2. Ринас Ахмадеев – 13:44
3. Тимофей Голоктионов – 14:04
5 км, женщины
1. Ольга Вовк – 15:10
2. Екатерина Ивонина – 15:19
3. Светлана Аплачкина – 15:31
Результаты предварительные. Посмотреть их можно на сайте организаторов.
Комментарии