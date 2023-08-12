Результаты «БОКСЗАБЕГ» 2023. Победители – Владимир Никитин и Ольга Вовк

12 августа по центральным улицам города Серпухова прошел «БОКСЗАБЕГ» на дистанции 5 км.

Кроме забега организаторы провели и другие спортивные конкурсы для мужчин и женщин. Среди них: подтягивание, отжимания лежа, планка, рывок гири, боксерская груша, отжимания на брусьях, пляжный волейбол и футбол.

Среди участников разыгрывали 20 млн рублей. Выигрыш распределялся среди победителей забега и спортивных конкурсов.

Результаты победителей:

5 км, мужчины

1. Владимир Никитин – 13:40

2. Ринас Ахмадеев – 13:44

3. Тимофей Голоктионов – 14:04

5 км, женщины

1. Ольга Вовк – 15:10

2. Екатерина Ивонина – 15:19

3. Светлана Аплачкина – 15:31

Результаты предварительные. Посмотреть их можно на сайте организаторов.