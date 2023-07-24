Результаты экстремального триатлона Wild Siberia. Победители на 226 км – Бублик и Заволокина, на 113 км – Засыпкин и Николаева
20-22 июля в селе Акташ Республики Алтай состоялись соревнования по экстремальному триатлону на железной и полужелезной дистанциях Wild Siberia.
20 июля прошла «половинка» – триатлон на 113 км с общим набором высоты более 2200 м. 22 июля состоялась титульная дистанция на 226 км с суммарным набором высоты более 4400 м. Преодолеть ее можно было как индивидуально, так и в формате эстафеты.
Трасса триатлона – одна из самых высокогорных в мире. Участников ждала ледяная вода и виды на снежные древние горы.
Результаты победителей:
113 км, мужчины
1. Валентин Засыпкин – 6:28:36
2. Евгений Камардин – 6:33:29
3. Евгений Громков – 6:57:16
113 км, женщины
1. Надежда Николаева – 7:20:52
2. Юлия Куковская – 8:00:26
3. Ольга Леонова – 8:15:23
226 км, мужчины
1. Илья Бублик – 12:26:20
2. Павел Бригунцов – 13:00:27
3. Сергей Архицкий – 13:01:27
226 км, женщины
1. Олеся Заволокина – 15:23:46
2. Екатерина Нечаева – 15:32:20
3. Анастасия Баранова – 15:55:39
226 км, эстафета
1. Команда «Мария-Ра & Со» – 14:58:24
2. Команда «3 + одна» – 15:01:44
3. Команда Minus nogi – 15:24:26
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте MyFinish – на 113 км и на 226 км.
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