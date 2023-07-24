Результаты экстремального триатлона Wild Siberia. Победители на 226 км – Бублик и Заволокина, на 113 км – Засыпкин и Николаева

20-22 июля в селе Акташ Республики Алтай состоялись соревнования по экстремальному триатлону на железной и полужелезной дистанциях Wild Siberia.

20 июля прошла «половинка» – триатлон на 113 км с общим набором высоты более 2200 м. 22 июля состоялась титульная дистанция на 226 км с суммарным набором высоты более 4400 м. Преодолеть ее можно было как индивидуально, так и в формате эстафеты.

Трасса триатлона – одна из самых высокогорных в мире. Участников ждала ледяная вода и виды на снежные древние горы.

Результаты победителей:

113 км, мужчины

1. Валентин Засыпкин – 6:28:36

2. Евгений Камардин – 6:33:29

3. Евгений Громков – 6:57:16

113 км, женщины

1. Надежда Николаева – 7:20:52

2. Юлия Куковская – 8:00:26

3. Ольга Леонова – 8:15:23

226 км, мужчины

1. Илья Бублик – 12:26:20

2. Павел Бригунцов – 13:00:27

3. Сергей Архицкий – 13:01:27

226 км, женщины

1. Олеся Заволокина – 15:23:46

2. Екатерина Нечаева – 15:32:20

3. Анастасия Баранова – 15:55:39

226 км, эстафета

1. Команда «Мария-Ра & Со» – 14:58:24

2. Команда «3 + одна» – 15:01:44

3. Команда Minus nogi – 15:24:26

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте MyFinish – на 113 км и на 226 км.