PushkinRun опубликовали призовой фонд пробега «Пушкин-Петербург». За первое место на марафонской дистанции можно получить 150 тысяч рублей

Теги Бег любительский спорт Марафон Забег Календарь стартов Здоровье

Беговое сообщество PushkinRun опубликовало призовой фонд Петербургского марафона «Пушкин-Петербург» на дистанции 42,2 км. 

За победу в абсолюте атлеты получат:

1 место – 150 000 рублей;

2 место – 100 000 рублей;

3 место – 80 000 рублей;

4 место – 40 000 рублей;

5 место – 30 000 рублей;

6 место – 20 000 рублей.

Минимальная планка для победителей составляет менее 3 часов для женщин и менее 2:31 для мужчин.

Cумма призовых удвоится при выбегании из 2:14 у мужчин и 2:30 у женщин и увеличится в полтора раза при выбегании из 2:15 у мужчин и из 2:31 у женщин. 

Марафон «Пушкин-Петербург» состоится 3 сентября, регистрация еще открыта на сайте RussiaRunning. Следить за обновлениями организаторов можно в их Telegram-канале или на странице ВКонтакте

 

 

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рус Киссенжер
знатоки подскажите. можно PushkinRun прочитать ПашкинРан?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий