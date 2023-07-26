PushkinRun опубликовали призовой фонд пробега «Пушкин-Петербург». За первое место на марафонской дистанции можно получить 150 тысяч рублей
Беговое сообщество PushkinRun опубликовало призовой фонд Петербургского марафона «Пушкин-Петербург» на дистанции 42,2 км.
За победу в абсолюте атлеты получат:
1 место – 150 000 рублей;
2 место – 100 000 рублей;
3 место – 80 000 рублей;
4 место – 40 000 рублей;
5 место – 30 000 рублей;
6 место – 20 000 рублей.
Минимальная планка для победителей составляет менее 3 часов для женщин и менее 2:31 для мужчин.
Cумма призовых удвоится при выбегании из 2:14 у мужчин и 2:30 у женщин и увеличится в полтора раза при выбегании из 2:15 у мужчин и из 2:31 у женщин.
Марафон «Пушкин-Петербург» состоится 3 сентября, регистрация еще открыта на сайте RussiaRunning. Следить за обновлениями организаторов можно в их Telegram-канале или на странице ВКонтакте.
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