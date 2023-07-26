PushkinRun опубликовали призовой фонд пробега «Пушкин-Петербург». За первое место на марафонской дистанции можно получить 150 тысяч рублей

Беговое сообщество PushkinRun опубликовало призовой фонд Петербургского марафона «Пушкин-Петербург» на дистанции 42,2 км.

За победу в абсолюте атлеты получат:

1 место – 150 000 рублей;

2 место – 100 000 рублей;

3 место – 80 000 рублей;

4 место – 40 000 рублей;

5 место – 30 000 рублей;

6 место – 20 000 рублей.

Минимальная планка для победителей составляет менее 3 часов для женщин и менее 2:31 для мужчин.

Cумма призовых удвоится при выбегании из 2:14 у мужчин и 2:30 у женщин и увеличится в полтора раза при выбегании из 2:15 у мужчин и из 2:31 у женщин.

Марафон «Пушкин-Петербург» состоится 3 сентября, регистрация еще открыта на сайте RussiaRunning. Следить за обновлениями организаторов можно в их Telegram-канале или на странице ВКонтакте.