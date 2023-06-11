Результаты ультратрейла Crazy Owl 50 Zavidovo 2023
10-11 июня в Тверской области прошел пятый ночной ультрамарафон Crazy Owl 50 Zavidovo от организаторов Running Heroes Russia.
Для участия были доступны дистанции на 2 км, 20 км и 50 км и детские старты на 1 км.
Результаты победителей:
2 км, мужчины
1. Дмитрий Шунин – 7:54
2. Дмитрий Капстин – 8:17
3. Сергей Пригожев – 8:26
2 км, женщины
1. Светлана Раева-Шагина – 10:19
2. Светлана Цикова – 10:32
3. Ирина Ивлиева – 10:43
20 км, мужчины
1. Алексей Быстров – 1:41:27
2. Алексей Лукашин – 1:42:04
3. Алексей Шлепков – 1:43:51
20 км, женщины
1. Александра Войтова – 1:53:58
2. Ксения Логинова – 1:53:59
3. Анастасия Шаронова – 1:53:59
50 км, мужчины
1. Антон Нестеренко – 4:37:27
2. Сергей Тащилкин – 4:55:15
3. Павел Добрынин – 4:59:47
50 км, женщины
1. Ирина Волкова – 5:26:59
2. Елена Гагарина – 5:27:18
3. Валентина Козлова – 5:27:32
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте Athlinks. Фотографии и видео с забегов можно найти в Telegram-канале организаторов, профессиональные фото появятся позже по ссылке.
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