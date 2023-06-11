Результаты ультратрейла Crazy Owl 50 Zavidovo 2023

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10-11 июня в Тверской области прошел пятый ночной ультрамарафон Crazy Owl 50 Zavidovo от организаторов Running Heroes Russia. 

Для участия были доступны дистанции на 2 км, 20 км и 50 км и детские старты на 1 км.

Результаты победителей:

2 км, мужчины

1. Дмитрий Шунин – 7:54

2. Дмитрий Капстин – 8:17

3. Сергей Пригожев – 8:26

2 км, женщины

1. Светлана Раева-Шагина – 10:19

2. Светлана Цикова – 10:32

3. Ирина Ивлиева – 10:43

20 км, мужчины

1. Алексей Быстров – 1:41:27

2. Алексей Лукашин – 1:42:04

3. Алексей Шлепков – 1:43:51

20 км, женщины

1. Александра Войтова – 1:53:58

2. Ксения Логинова – 1:53:59

3. Анастасия Шаронова – 1:53:59

50 км, мужчины

1. Антон Нестеренко – 4:37:27

2. Сергей Тащилкин – 4:55:15

3. Павел Добрынин – 4:59:47

50 км, женщины

1. Ирина Волкова – 5:26:59

2. Елена Гагарина – 5:27:18

3. Валентина Козлова – 5:27:32

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте Athlinks. Фотографии и видео с забегов можно найти в Telegram-канале организаторов, профессиональные фото появятся позже по ссылке

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