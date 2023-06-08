Открылась регистрация на Dagestan Wild Trail 2024. Забег пройдет 20-21 апреля

Открылась регистрация на трейловый забег Dagestan Wild Trail 2024 от организаторов WILD TRAIL. Забег пройдет 21-22 апреля.

Для участия доступны один детский старт на 400 метров и четыре взрослые дистанции:

SPRINT – 15 км с набором высоты в 700 метров;

SHORT – 35 км с набором высоты в 1700 метров;

MIDDLE – 65 км с набором высоты в 4000 метров;

ULTRA – 120 км с набором высоты в 6000 метров.

Стоимость слотов – 1000 рублей за детский забег и от 5000 рублей до 12000 рублей за взрослые трейлы.

Регистрация открыта на сайте MyRace. Узнать подробнее о забегах можно на сайте организаторов, следить за их обновлениями можно в Telegram-канале.