Открылась регистрация на Dagestan Wild Trail 2024. Забег пройдет 20-21 апреля
Открылась регистрация на трейловый забег Dagestan Wild Trail 2024 от организаторов WILD TRAIL. Забег пройдет 21-22 апреля.
Для участия доступны один детский старт на 400 метров и четыре взрослые дистанции:
- SPRINT – 15 км с набором высоты в 700 метров;
- SHORT – 35 км с набором высоты в 1700 метров;
- MIDDLE – 65 км с набором высоты в 4000 метров;
- ULTRA – 120 км с набором высоты в 6000 метров.
Стоимость слотов – 1000 рублей за детский забег и от 5000 рублей до 12000 рублей за взрослые трейлы.
Регистрация открыта на сайте MyRace. Узнать подробнее о забегах можно на сайте организаторов, следить за их обновлениями можно в Telegram-канале.
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