Открылась регистрация на Dagestan Wild Trail 2024. Забег пройдет 20-21 апреля

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Открылась регистрация на трейловый забег Dagestan Wild Trail 2024 от организаторов WILD TRAIL. Забег пройдет 21-22 апреля. 

Для участия доступны один детский старт на 400 метров и четыре взрослые дистанции: 

  • SPRINT – 15 км с набором высоты в 700 метров;
  • SHORT – 35 км с набором высоты в 1700 метров;
  • MIDDLE – 65 км с набором высоты в 4000 метров;
  • ULTRA – 120 км с набором высоты в 6000 метров.

Стоимость слотов – 1000 рублей за детский забег и от 5000 рублей до 12000 рублей за взрослые трейлы.

Регистрация открыта на сайте MyRace. Узнать подробнее о забегах можно на сайте организаторов, следить за их обновлениями можно в Telegram-канале.

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