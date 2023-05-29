Иван Заборский установил новый рекорд России в гонке Backyard Ultra. Он пробежал 49 кругов или 328,6 км

В Санкт-Петербурге на ультрамарафоне St.Petersburg Backyard Ultra был установлен новый рекорд России. Его установил Иван Заборский – он пробежал 49 кругов или 328,6 км. Гонка продолжалась 49 часов.

Вместе с Заборским предыдущий рекорд в 46 кругов или 308,5 км, принадлежавший Василию Корыткину, побили Евгений Однорог и Аркадий Прытков. Атлеты сошли на 48-м круге, разделив второе место.

Всего на старт St.Petersburg Backyard Ultra вышли 89 спортсменов, в том числе 20 женщин. Лучшей среди них стала Елена Гаврилова. Она пробежала 24 круга или 160,8 км.

Backyard Ultra – ультрамарафон на выбывание, в Петербурге его организовывает команда «Dикие». Каждый час спортсмены должны преодолевать один и тот же круг длиной в 6,7 км и в начале нового часа выходить на новый круг.