Иван Заборский установил новый рекорд России в гонке Backyard Ultra. Он пробежал 49 кругов или 328,6 км

Теги Бег рекорды любительский спорт Трейлраннинг Ультрамарафон Забег Календарь стартов Здоровье

В Санкт-Петербурге на ультрамарафоне St.Petersburg Backyard Ultra был установлен новый рекорд России. Его установил Иван Заборский – он пробежал 49 кругов или 328,6 км. Гонка продолжалась 49 часов. 

Вместе с Заборским предыдущий рекорд в 46 кругов или 308,5 км, принадлежавший Василию Корыткину, побили Евгений Однорог и Аркадий Прытков. Атлеты сошли на 48-м круге, разделив второе место.

Всего на старт St.Petersburg Backyard Ultra вышли 89 спортсменов, в том числе 20 женщин. Лучшей среди них стала Елена Гаврилова. Она пробежала 24 круга или 160,8 км.

Backyard Ultra – ультрамарафон на выбывание, в Петербурге его организовывает команда «Dикие». Каждый час спортсмены должны преодолевать один и тот же круг длиной в 6,7 км и в начале нового часа выходить на новый круг. 

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий