Открылась регистрация на трейловый фестиваль Rosa Wild Trail. Он пройдет 8-10 сентября на «Роза Хуторе» в Сочи

Открылась регистрация на трейловый фестиваль Rosa Wild Trail, который пройдет 8-10 сентября на территории курорта «Роза Хутор» в Сочи. В рамках фестиваля пройдет Чемпионат России по трейлу.

Для забега доступны 11 дистанций: 12 км, 13 км, 20 км, 30 км, 50 км, 80 км, 110 км, 180 км, VERTICAL KM (6,2 км), KIDS (500-600 м), TEENS (1-1,5 км).

Есть возможность принять участие в двухдневных стадийных гонках: STAGE 25 (12 км и 13 км) с набором высоты 1820 метров и STAGE 70 (20 км и 50 км) с набором высоты 5700 метров.

Все маршруты будут проходить по самым живописным горным ландшафтам, на территориях курортов «Роза Хутор» и «Красная Поляна». Старт и финиш всех забегов (кроме VERTICAL KM) состоится в Горной олимпийской деревне.

Регистрация доступна на сайте MyRace. C 1 февраля стоимость слотов будет повышаться. Ознакомиться с деталями фестиваля и дополнительной информацией о дистанциях можно на сайте Wild Trail.