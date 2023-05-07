Результаты Коломенского полумарафона «Летопись победы» 2023

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В субботу 6 мая в Коломне (город в Подмосковье) состоялся полумарафон «Летопись победы». Забег дал старт новому сезону серии спортивных мероприятий проекта «Суперлига Подмосковья». Полумарафон посвятили празднованию 78-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Для участия были доступны детские забеги на 300 и 600 м, взрослые забеги на 3 км, 5 км, 10 км и 21,1 км. Дистанция на 3 км была рассчитана на бегунов, только начавших тренировки, поэтому организаторы не фиксировали хронометраж.

Стартово-финишный городок располагался у Конькобежного центра Московской области «Коломна», атлеты бежали по ровной трассе с асфальтовым покрытием. Всего в соревнованиях приняли участие почти 1500 человек. 

Результаты победителей:

5 км, мужчины

1. Алексей Шлепков – 16:17

2. Михаил Мухин – 16:20

3. Артем Дыскин – 16:51

5 км, женщины

1. Ирина Шевченко – 17:46

2. Наталья Кициловская – 19:34

3. Ирина Гавриленко – 20:00

10 км, мужчины

1. Сергей Егоркин – 33:27

2. Александр Иванов – 34:29

3. Григорий Сабиров – 34:56

10 км, женщины

1. Александра Войтова – 37:40

2. Мария Лихачева – 39:22

3. Нина Ромашова – 39:31

21,1 км, мужчины

1. Роман Ерофеев – 1:12:41

2. Артем Лутошкин – 1:16:39

3. Александр Андреянов – 1:17:48

21,1 км, женщины

1. Надежда Сизова – 1:21:03

2. Ирина Леонова – 1:21:38

3. Анастасия Шаронова – 1:23:28

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте RussiaRunning.

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