Открыта регистрация на полумарафон «Северная столица». Он пройдет 6 августа в Санкт-Петербурге

Открылась регистрация на полумарафон «Северная столица» от организаторов «Беговое сообщество». Забег пройдет 6 августа 2023 года в Санкт-Петербурге.

Кроме основной дистанции в 21,1 км для регистрации доступен старт на 10 км. Позже откроется регистрация на участие в формате эстафеты.

Маршруты забегов пройдут по историческому центру города в один круг. Атлеты увидят Казанский собор, Петропавловскую крепость, Ростральные колонны, Адмиралтейство и Исаакиевский собор. Старт и финиш состоится на Дворцовой площади.

Стоимость слотов – 2000 рублей за 21,1 км и 1500 рублей за 10 км. После 22 марта цены будут повышаться.

Зарегистрироваться и узнать дополнительную информацию о забеге можно на сайте полумарафона.