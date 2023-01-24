Открыта регистрация на полумарафон «Северная столица». Он пройдет 6 августа в Санкт-Петербурге

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Открылась регистрация на полумарафон «Северная столица» от организаторов «Беговое сообщество». Забег пройдет 6 августа 2023 года в Санкт-Петербурге. 

Кроме основной дистанции в 21,1 км для регистрации доступен старт на 10 км. Позже откроется регистрация на участие в формате эстафеты. 

Маршруты забегов пройдут по историческому центру города в один круг. Атлеты увидят Казанский собор, Петропавловскую крепость, Ростральные колонны, Адмиралтейство и Исаакиевский собор. Старт и финиш состоится на Дворцовой площади. 

Стоимость слотов – 2000 рублей за 21,1 км и 1500 рублей за 10 км. После 22 марта цены будут повышаться. 

Зарегистрироваться и узнать дополнительную информацию о забеге можно на сайте полумарафона

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