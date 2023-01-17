Открылась регистрация на Пермский марафон. Он пройдет 3 сентября, победитель получит миллион рублей

Открылась регистрация на VI Пермский международный марафон, который состоится 2-3 сентября. В рамках мероприятия пройдет Кубок России по полумарафону.

Доступные дистанции:

1 км

3 км

5 км

10 км

21,1 км

42,2 км

Эстафета 4х1,5 км

Трасса забегов пройдет по центральным улицам г. Пермь.

Глава города Алексей Демкин в своем Telegram-канале сообщил, что в этом году призовой фонд Пермского марафона увеличат в два раза – победители смогут получить по миллиону рублей. Для этого нужно будет показать определенный результат, рамки которого сейчас определяют.

Регистрация на забег открыта на сайте RussiaRunning. Узнать детали и следить за обновлениями Пермского марафона можно в социальных сетях.