Открылась регистрация на Пермский марафон. Он пройдет 3 сентября, победитель получит миллион рублей
Открылась регистрация на VI Пермский международный марафон, который состоится 2-3 сентября. В рамках мероприятия пройдет Кубок России по полумарафону.
Доступные дистанции:
- 1 км
- 3 км
- 5 км
- 10 км
- 21,1 км
- 42,2 км
- Эстафета 4х1,5 км
Трасса забегов пройдет по центральным улицам г. Пермь.
Глава города Алексей Демкин в своем Telegram-канале сообщил, что в этом году призовой фонд Пермского марафона увеличат в два раза – победители смогут получить по миллиону рублей. Для этого нужно будет показать определенный результат, рамки которого сейчас определяют.
Регистрация на забег открыта на сайте RussiaRunning. Узнать детали и следить за обновлениями Пермского марафона можно в социальных сетях.
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