В Лужниках состоялся фестиваль спорта IRONSTAR. В соревнованиях приняли участие более 1800 человек

21 и 22 апреля в Москве в третий раз прошел фестиваль спорта – ЛИГА ТРИАТЛОНА ФТР & IRONSTAR MOSCOW LUZHNIKI. В рамках спортивного фестиваля на территории Олимпийского комплекса «Лужники» состоялись триатлонные гонки, женский и детский забеги, а также акватлон для юниоров. Всего в соревнованиях приняли участие более 1800 любителей активного образа жизни.

В пятницу, 21 апреля, в рамках спортивного фестиваля прошли женский забег на 5 км IRONLADY и детский – STARKIDS. В женском забеге вместе с атлетами приняли участие известные блогеры – Катя Адушкина, Любовь Сидоркина (Любятинка) и обладательница Кубка мира по скелетону 2018/19 Елена Никитина. В детском забеге приняли участие юные атлеты от 0 до 12 лет. Они вместе с родителями преодолели дистанции 500 м и 1000 м и зарядили зрителей и участников хорошим настроением и энергией на предстоящий спортивный уикенд.

В субботу, 22 апреля, состоялась гонка на триатлонной дистанции 1/8. Спортсмены преодолели 380 м плавания в закрытом бассейне, испытали себя в велогонке на 22,4 км и завершили дистанцию забегом на 5 км по Лужнецкой набережной.

В рамках фестиваля во второй день также состоялись соревнование для юниоров – акватлон ЛИГА ТРИАТЛОНА ФТР & JUNIORSTAR MOSCOW LUZHNIKI 2023. В нем приняли участие дети в возрастных группах от 7 по 16 лет включительно. В плавательном этапе были дистанции от 50 м до 380 м, а в беговом – от 600 м до 3000 м.

Победители в абсолютном зачете:

Мужчины

1. Василий Пермитин – 54:57

2. Павел Горик – 56:27

3. Иван Андреев – 56:37

Женщины

1. Мария Курченко – 1:02:13

2. Диана Трубкович – 1:02:30

3. Елизавета Иванова – 1:02:47

Финишировавшие участники всех категорий получили медали, а победители и призеры – подарки от организаторов и партнеров мероприятия.