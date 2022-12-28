Открылась регистрация на старт IRONSTAR в Самаре. 16-17 июня пройдут женский и детский забеги, соревнования по триатлону на полужелезной и олимпийской дистанции и заплыв на открытой воде

Теги плавание Ironstar Triathlon Russia любительский спорт Забег Календарь стартов Здоровье

На сайте IRONSTAR открылась регистрация на гонки в Самаре, которые пройдут 16-17 июня 2023 года. Старт соревнованиям будет дан в центре города, на набережной реки Волги.

16 июня:

  • IRONLADY – женский забег на 5 км
  • STARKIDS – детский забег на 500 м и 1 км

17 июня:

  • IRONSTAR – триатлон на полужелезную дистанцию: плавание 1,93 км, велозаезд 90 км, забег 21,10 км
  • OLYMPIC – триатлон на олимпийскую дистанцию: плавание 1,50 км, велозаезд 40 км, забег 10 км
  • SWIMSTAR MILE – заплыв на открытой воде на 1,80 км

В рамках фестиваля IRONSTAR также пройдет Чемпионат и Первенство Самарской области по триатлону.

Всю дополнительную информацию о гонках, дистанциях и стоимости слотов можно узнать на сайте организаторов IRONSTAR

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий