Открылась регистрация на старт IRONSTAR в Самаре. 16-17 июня пройдут женский и детский забеги, соревнования по триатлону на полужелезной и олимпийской дистанции и заплыв на открытой воде
На сайте IRONSTAR открылась регистрация на гонки в Самаре, которые пройдут 16-17 июня 2023 года. Старт соревнованиям будет дан в центре города, на набережной реки Волги.
16 июня:
- IRONLADY – женский забег на 5 км
- STARKIDS – детский забег на 500 м и 1 км
17 июня:
- IRONSTAR – триатлон на полужелезную дистанцию: плавание 1,93 км, велозаезд 90 км, забег 21,10 км
- OLYMPIC – триатлон на олимпийскую дистанцию: плавание 1,50 км, велозаезд 40 км, забег 10 км
- SWIMSTAR MILE – заплыв на открытой воде на 1,80 км
В рамках фестиваля IRONSTAR также пройдет Чемпионат и Первенство Самарской области по триатлону.
Всю дополнительную информацию о гонках, дистанциях и стоимости слотов можно узнать на сайте организаторов IRONSTAR.
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