Открылась регистрация на старт IRONSTAR в Самаре. 16-17 июня пройдут женский и детский забеги, соревнования по триатлону на полужелезной и олимпийской дистанции и заплыв на открытой воде

На сайте IRONSTAR открылась регистрация на гонки в Самаре, которые пройдут 16-17 июня 2023 года. Старт соревнованиям будет дан в центре города, на набережной реки Волги.

16 июня:

IRONLADY – женский забег на 5 км

STARKIDS – детский забег на 500 м и 1 км

17 июня:

IRONSTAR – триатлон на полужелезную дистанцию: плавание 1,93 км, велозаезд 90 км, забег 21,10 км

OLYMPIC – триатлон на олимпийскую дистанцию: плавание 1,50 км, велозаезд 40 км, забег 10 км

SWIMSTAR MILE – заплыв на открытой воде на 1,80 км

В рамках фестиваля IRONSTAR также пройдет Чемпионат и Первенство Самарской области по триатлону.

Всю дополнительную информацию о гонках, дистанциях и стоимости слотов можно узнать на сайте организаторов IRONSTAR.